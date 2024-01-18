فيديو يكشف: هذا ما يفعله الذباب عندما يهبط على طعامك

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من أسوأ الأشياء التي قد يصادفها المرء عند تناول الطعام، أن يجد ذبابة تقف على الطبق الذي يأكل منه، ولربما صرفه ذلك عن استكمال الأكل. اضافة اعلان

لكن المؤكد أنك بعد مشاهدة الفيديو التي عرضته قناة (Zack D. Films) على موقع "يوتيوب" ستكتشف معلومة مروعة حول ما الذي يفعله الذباب عندما يسقط على وليمة من الطعام.





الذباب على الطعام



الطريقة التي يأكل بها الذباب



خطر أكبر



وأظهر الفيديو المتداول، أنه عندما يهبط الذباب على الطعام، فإنه لا يبدأ في أكله على الفور، لأنه في الواقع لا يستطيع أن يمضغ مثل البشر، لذا فهو يتقيأ نوعًا خاصًا من اللعاب فوق الأكل مباشرة.يحتوي هذا اللعاب على إنزيمات هضمية تعمل على تحويل الطعام إلى سائل قابل للشرب، ثم تستخدم الذبابة خرطومها لامتصاصه مثل العصير، وهذه هي الطريقة التي تأكل بها الطعام، كما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".وقال الدكتور كاميرون ويبر في مقال لجامعة سيدني، إن هذه هي بالضبط الطريقة التي يأكل بها الذباب.وتناول مسألة ما إذا كان يجب على الناس إزالة الذباب من طعامهم أو رميه.وأضاف: "الذباب الذي يهبط بعيدًا عن الأنظار ويتجول لبضع دقائق يتقيأ ويتغوط على طعامك أو منطقة إعداد الطعام هو أكثر إثارة للقلق. كلما مر الوقت، زادت فرصة نمو مسببات الأمراض التي خلفها الذباب وتكاثرها على طعامنا. عندها تزداد المخاطر الصحية".وحذر أيضًا من أن الخطر أكبر أيضًا بعيدًا عن المدينة بسبب كمية الذباب واحتمال ملامستها لحيوان ميت أو فضلات الحيوانات.لذا نصح، قائلاً: "تأكد من تغطية طعامك أثناء التحضير والطهي وتقديمه في الهواء الطلق ولا تترك "بقايا الطعام" في الخارج للذباب. هناك الكثير من الأسباب الأخرى التي تجعل سلامة الغذاء مهمة خلال فصل الصيف، وليس فقط لمنع الذباب من الهبوط".