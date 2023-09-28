فيديو يحبس الأنفاس.. دب جائع يفسد نزهة أسرة بهذه الطريقة

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وثق مقطع فيديو، لحظة صعود دب على الطاولة لتناول الطعام داخل حديقة في المكسيك، بينما كانت أم وابنها يجلسان على مقربة منه. اضافة اعلان

ويُظهر المقطع، الدب وهو يأكل الطعام من الطاولة في حديقة تشيبينك في سان بيدرو جارزا جارسياس، بينما تجلس ماسياس وابنها سانتياجو على مقربة منها المقعد.

وكانت ماسياس قد سافرت إلى الحديقة الواقعة على مشارف مدينة مونتيري للاحتفال بعيد الميلاد الخامس عشر لابنها سانتياجو المصاب بمتلازمة داون.





مشهد مرعب



هدوء تحسد عليه



وشوهدت الأم، وهي تحتضن ابنها سانتياجو (15 عامًا)، وقامت بتغطية عينيه للحفاظ على هدويه.وأوضحت الأم، أن نجلها يخاف جدًا من الحيوانات، قطة أو كلب، أي حيوان يخيفه كثيرًا. وأضافت "لهذا السبب غطيت عينيه، لأنني لم أرغب في أن يراه ويصرخ أو يهرب".ولحسن حظهما، غادر الدب بعيدًا بعد أن أكل الطعام.ونسبت ماسياس الفضل إلى تجربتها كقابلة ومدربة يوجا لقدرتها على الحفاظ على هدوئها عندما كان الدب على بعد بوصات منهما فقط.وقامت صديقتها، أنجيلا، بتصوير الفيديو، والتي كانت تعلم أنه لا ينبغي لأحد أن يركض أبدًا أثناء مواجهة قريبة مع الدب.