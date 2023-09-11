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فيديو نادر.. الشيخ بن عثيمين يكشف فوائد الابتلاء وعلامات حب الله للعبد

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الشيخ ابن عثيمين
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في مقطع فيديو نادر، كشف العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، عن فوائد الابتلاء وعلامات حب الله سبحانه وتعالى للعبد.اضافة اعلان

علامات حب الله للعبد

وأوضح في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أراد الله بعباده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به الشر، أمسك عنه حتى يوافي به يوم القيامة".
وأضاف رحمه الله، أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وبإرادته، وهو القائل عن نفسه: " فعال لما يريد"، والإنسان لا يخلو من خطأ أو معصية أو تقصير، فإذا أراد الله بعبده خيرًا، عجل له العقوبة إما بمال أو بأهل أو بنفسه، لأن العقوبات تكفر السيئات.

المصائب والبلايا تطهر الإنسان من الذنوب

وبين أن العقوبة إذا تعجلت وكفر الله بها عن العبد، فإنه يلقى الله تعالى وليس عليه ذنب، فقد طهرته المصائب والبلايا، حتى إنه ليُشدد على الإنسان موته لبقاء سيئة أو سيئتين عليه، حتى يخرج من الدنيا نقيًا من الذنوب.

عظم البلاء من عظم الجزاء

وأشار إلى أن كل هذا من علامات حب الله للعبد، وهذه نعم عظيمة لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لأن الله إذا أراد بعبده الشر، أمهل له واستدرجه وأدر عليه النعم، فيلاقي ربه وهو مغمور بسيئاته، ولا يبالي بأن عظم البلاء من عظم الجزاء.

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