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فيديو نادر.. آخر ظهور للملك عبدالعزيز قبل وفاته

الملك عبدالعزيز واللواء محمد نجيب
الملك عبدالعزيز أثناء استقبال الرئيس المصري محمد نجيب
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وثق مقطع فيديو نادر، آخر ظهور للملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - قبل وفاته بأقل من ثلاثة أشهر. 
ويظهر الملك المؤسس برفقة الرئيس المصري آنذاك، محمد نجيب، وذلك في قصره بمدينة الطائف آواخر شهر ذو الحجة من عام 1372هـ /سبتمبر 1953م.اضافة اعلان

الزيارة الأولى للرئيس المصري

وكان الرئيس المصري قد وصل إلى الطائف وقتذاك بعد أداء مناسك الحج وهي الزيارة الخارجية الأولى له بعد ثورة يوليو 1952م. 
وبعد مغرب اليوم نفسه أقام الملك حفلة عشاء تكريمًا للرئيس ومرافقيه، حضرها الأمراء وكبار رجالات الدولة. 
ووثقت البعثة المصرية تلك الزيارة، وأنتجت فيلمًا توثيقيًا عنها مع مجموعة من الصور الفوتوغرافية منها الصورة الشهيرة على المائدة، يقف فيها الأمراء طلال وسلمان خلف والدهما الملك عبد العزيز. 
ووفقًا لصحيفة ""الشرق الأوسط"، فإن هذه الصورة تحديدًا من الصور التي يعتز بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجعلها تتصدر قاعة الطعام الكبرى في قصر العوجا. 

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