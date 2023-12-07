فيديو نادر.. آخر ظهور للملك عبدالعزيز قبل وفاته

أ أ

وثق مقطع فيديو نادر، آخر ظهور للملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - قبل وفاته بأقل من ثلاثة أشهر.

ويظهر الملك المؤسس برفقة الرئيس المصري آنذاك، محمد نجيب، وذلك في قصره بمدينة الطائف آواخر شهر ذو الحجة من عام 1372هـ /سبتمبر 1953م. اضافة اعلان





الزيارة الأولى للرئيس المصري





وكان ذلك في قصره رحمه الله في مدينة pic.twitter.com/0UKaaJDgg5 #تاريخ_ملوكنا_آل_سعود آخر فيديو للمؤسس #الملك_عبدالعزيز رحمه الله، والذي تم تصويره قبل وفاته بأقل من ثلاثة أشهر وذلك خلال استقباله لأول رؤساء الجمهورية المصرية الرئيس محمد نجيب.وكان ذلك في قصره رحمه الله في مدينة #الطائف آواخر شهر ذو الحجة من عام 1372هـ/سبتمبر 1953م #السعودية December 7, 2023

وكان الرئيس المصري قد وصل إلى الطائف وقتذاك بعد أداء مناسك الحج وهي الزيارة الخارجية الأولى له بعد ثورة يوليو 1952م.وبعد مغرب اليوم نفسه أقام الملك حفلة عشاء تكريمًا للرئيس ومرافقيه، حضرها الأمراء وكبار رجالات الدولة.ووثقت البعثة المصرية تلك الزيارة، وأنتجت فيلمًا توثيقيًا عنها مع مجموعة من الصور الفوتوغرافية منها الصورة الشهيرة على المائدة، يقف فيها الأمراء طلال وسلمان خلف والدهما الملك عبد العزيز.ووفقًا لصحيفة ""الشرق الأوسط"، فإن هذه الصورة تحديدًا من الصور التي يعتز بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجعلها تتصدر قاعة الطعام الكبرى في قصر العوجا.