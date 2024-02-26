الإثنين، 16 شعبان 1445 ، 26 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو مذهل للأسود.. شاهد كيف استقبلت مربيها بعد غياب 4 أسابيع؟

دين شنايدر
دين شنايدر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

مما يشتهر عن الأسود شراستها، وهجومها على أي شخص قد يقترب منها، حتى إنه لايكاد ينجو منها إلا بصعوبة. 
لكن لكل قاعدة استثناء، والاستثناء هنا هو تلك العلاقة الفريدة من نوعها التي جمعت مربي الأسود السويسري، دين شنايدر، بالأسود التي يُشرف على تربيتها ورعايتها في جنوب إفريقيا.اضافة اعلان

عشق كبير للحيوانات البرية

وانتقل شنايدر (31 عامًا) قبل سنوات إلى جنوب إفريقيا وبدأ حياة جديدة لعشقه الكبير للحيوانات البرية. 
هذا الحب الذي بدأ في سن السادسة من عمره من خلال مشاهدة الأفلام الوثائقية، دفعه إلى إنشاء مشروع خاص له علاقة بالحيوانات، اسماه "مشروع هاكونا ميباكا"، في جنوب إفريقيا قبل 8 سنوات. 
وطيلة تلك السنوات، استطاع أن يكسب حب الحيوانات التي يشرف على الاعتناء بها ورعايتها. 
وهو ما جعلها تبادله الحب الشديد، وهو ما يترجمه ذلك الفيديو الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، لمربي الأسود السويسري بعد أن غاب عن الأسود 4 أسابيع فقط.
فما أن رأته الأسود حتى سارعت إليه، تعبر عن شوقها وحنينها للقائه بعد غياب خلال الأسابيع الماضية، وقامت بعناقه وممازحته.


اقرأ أيضا

غزال حبيس الرأس داخل حاوية بلاستيكية لمدة 12 يومًا

فضيحة.. "صراصير" تزحف في قسم الطعام على متن طائرةٍ لهذه الدولة (فيديو)

أكثر 10 لغات انتشارًا على الإنترنت.. هل العربية منها؟

نصيحة غالية لـ"الفوزان" حول كيفية الاستعداد لرمضان.. وماذا عن الفوانيس والزينة؟ (فيديو)

تشييع الجنازة أم حضور الدرس الديني.. أيهما أفضل؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook