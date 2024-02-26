فيديو مذهل للأسود.. شاهد كيف استقبلت مربيها بعد غياب 4 أسابيع؟

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مما يشتهر عن الأسود شراستها، وهجومها على أي شخص قد يقترب منها، حتى إنه لايكاد ينجو منها إلا بصعوبة.

لكن لكل قاعدة استثناء، والاستثناء هنا هو تلك العلاقة الفريدة من نوعها التي جمعت مربي الأسود السويسري، دين شنايدر، بالأسود التي يُشرف على تربيتها ورعايتها في جنوب إفريقيا.





عشق كبير للحيوانات البرية







هنا مقطع لمربي الأسود السويسري "دين شنايدر" الذي هاجر لجنوب أفريقيا لتربية قطيع من الأسود واللبوات فغاب عنهم 4 أسابيع، وهكذا كان شوقهم له عندما شاهدوه.



📹:Dean Schneider للأسود ذاكرة جيدة وبإمكانها تذكر الأشخاص الذين اعتنوا بها وربوها وتشعر بالحنين لهم.هنا مقطع لمربي الأسود السويسري "دين شنايدر" الذي هاجر لجنوب أفريقيا لتربية قطيع من الأسود واللبوات فغاب عنهم 4 أسابيع، وهكذا كان شوقهم له عندما شاهدوه.📹:Dean Schneider pic.twitter.com/n5Vf3uxWGw February 26, 2024

وانتقل شنايدر (31 عامًا) قبل سنوات إلى جنوب إفريقيا وبدأ حياة جديدة لعشقه الكبير للحيوانات البرية.هذا الحب الذي بدأ في سن السادسة من عمره من خلال مشاهدة الأفلام الوثائقية، دفعه إلى إنشاء مشروع خاص له علاقة بالحيوانات، اسماه "مشروع هاكونا ميباكا"، في جنوب إفريقيا قبل 8 سنوات.وطيلة تلك السنوات، استطاع أن يكسب حب الحيوانات التي يشرف على الاعتناء بها ورعايتها.وهو ما جعلها تبادله الحب الشديد، وهو ما يترجمه ذلك الفيديو الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، لمربي الأسود السويسري بعد أن غاب عن الأسود 4 أسابيع فقط.فما أن رأته الأسود حتى سارعت إليه، تعبر عن شوقها وحنينها للقائه بعد غياب خلال الأسابيع الماضية، وقامت بعناقه وممازحته.