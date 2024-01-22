الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

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فيديو متداول.. العناية الإلهية تنقذ طفلًا من الموت أمام إحدى المدارس

وزارة التعليم1
حادث سير أمام أحدى المدارس
أ أ
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انتشر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يحتوى على حادث كاد أن يُودي بحياة طالب أمام إحدى المدارس.

فيديو يظهر نجاة طفل من الموت أمام إحدى المدارساضافة اعلان

وجاء في الفيديو سيارة تتحرك ببطء إمام إحدى المدارس، وعلى جانبها الأيسر رصيف يلعب عليه عدد من الأطفال، وإذا بأحدهم يدفع بالآخر أمام عجلات السيارة.
وصاحب المشهد صرخات من مصور الفيديو الذي لم يجد غيرها للتعبير عن الموقف الذي يشاهده، دون أن يسعفه الوقت للتدخل وإنقاذ الطفل.

بطء السيارة وانتباه قائدها حمى الطفل من الدهس

ولعناية الله وإرادته، توقفت السيارة قبل أن تدهس العجلة الخلفية الطفل وتقضي عليه، وقام سريعًا بمساعدة زميله من تحت السيارة.
ونال الفيديو الكثير من المتابعات والتعليقات، حيث تساءل متابع، أين كان الحارس وكيف يطلع الأولاد في الشارع بهذا الشكل؟

وجود ولي الأمر.. شرط خروج الطلاب من المدرسة

وعلق آخر: "المفروض الطالب ما يخرج إلا مع ولي أمره، أو مع الباص غير كدا يبقى داخل المدرسة، ويكون في سجل للخروج يوقع عليه ولي الأمر عند الخروج".
وتوقع متابع أن يصدر قرار بعد الحادثة بمنع خروج الطلاب حتى حضور أولياء أمورهم.

الطلاب يدفعون بعضهم من باب المزاح

وقال أحد المتابعين: "المشكلة بالطلاب أنفسهم يدفعون بعض على السيارات، وهذا ملاحظ كثيرًا حتى طلاب المتوسط يفعلون ذلك من باب المزاح".
وأضاف، "لكن اللوم على إدارة المدرسة التي تسمح بخروجهم للشوارع وتجعلهم على الأرصفة وفي منتصف الطرقات".


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