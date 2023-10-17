الثلاثاء، 02 ربيع الثاني 1445 ، 17 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو ظريف لمربي دواجن يتحدث إليها وتتجاوب معه

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دواجن
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق مربي دواجن يتحدث للدواجن التي يربيها بالمزرعة.

مربي دواجن:



وتحدث مربي الدواجن إليها قائلا: "الملاحظات اللي رصدناها أمس وقبل أمس إن شاء الله إنها ما تتكرر في الأيام القادمة، سمعتوا".

ردة فعل من الدواجن:



وأضاف "الآن بعطيكم الوجبة وأي ملاحظة ترصد في الأيام القادمة سوف تحرمون لمدة 72 ساعة، انتهى الكلام هيا"، كما ظهر مربي الدواجن يركض في البرية والدجاج يلاحقه كأحد الأصدقاء في مشهد مثير وطريف وغير متوقع.

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مسلخ دواجن:


وفي وقت سابق عبر أهالي وادي اللحيان في محافظة العقيق بالباحة عن غضبهم بسبب مسلخ دواجن ينفث روائح كريهة وبقايا مياه آسنة وسامة، بحسب "الوطن".

وطالب الأهالي بإغلاق المسلخ ونقله إلى موقع آخر حسب ما هو معمول به في تراخيص الدواجن والمسالخ.


أنظمة وتعليمات



من جهته، قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس فهد مفتاح الزهراني، إن القضية محل الاهتمام، مشددا على أن المسلخ لديه تصريح سارٍ وتصريح من الالتزام البيئي سارٍ.
وأشار إلى إعداد تقارير دورية عن الأوضاع، وقال الزهراني إن المسلخ قديم والمباني حوله بنيت لاحقا، وذكر أنه سيبحث موضوع المسلخ مع العاملين بالفرع.

وأوضح أنه لا يقبل الخطأ في تفريغ مياه الدواجن في غير المكان المخصص لها، وسيتم إيقاع العقوبات والغرامات على المخالفين.

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