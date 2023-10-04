"فوربس": ماسك يتربع على عرش أغنياء أمريكا.. كم تبلغ ثروته؟

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تصدر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مرة أخرى، قائمة أغنى 400 مواطن في
الولايات المتحدة، التي تضعها سنويًا مجلة فوربس.
قدرت "فوربس" ثروة مالك "سبيس إكس" و"تسلا"
بـ 251 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا رقم العام الماضي، عندما تصدر ماسك هذه
القائمة أيضًا.
ثروة ماسك 251 مليار دولار
وجاء في المركز الثاني مؤسس شركة "أمازون" الأمريكية، جيف بيزوس،
برصيد (161 مليار دولار)،
جيف بيزوس ثانيًا بـ 161 مليار دولار
واحتل المركز الثالث أحد مؤسسي شركة "أوراكل" لاري إليسون، برصيد
(158 مليار دولار).
لاري إليسون ثالثًا بـ 158 مليار دولار
فيما حل في المركز الرابع رئيس شركة "بيركشاير
هاثاواي"، وارن بافيت (121 مليار دولار).
وجاء خامسًا، أحد مؤسسي شركة "جوجل" لاري بيج (114 مليار دولار).
ويتوقع الخبراء أن إيلون ماسك مالك "شركة تسلا" للسيارات
الكهربائية، ومنصة "إكس الشهيرة"، ربما ينفرد بصدارة أغنياء أمريكا، بل
والقائمة العالمية لأصحاب المليارات.
ماسك يتربع على عرش الأغنياء
وأرجعوا ذلك إلى أن نمو صناعة السيارات الكهربائية يسير وفق وتيرة سريعة جدًا، ومن ناحية أخرى يخطط ماسك لفرض رسوم على مستخدمي "إكس" وهو ما يعني إضافة المزيد من المليارات لثروته.