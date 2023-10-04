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صحيفة تواصل الالكترونية

ضمن قائمة أغنى 400 أمريكي..

"فوربس": ماسك يتربع على عرش أغنياء أمريكا.. كم تبلغ ثروته؟

ايلون ماسك
إيلون ماسك
أ أ
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تصدر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مرة أخرى، قائمة أغنى 400 مواطن في الولايات المتحدة، التي تضعها سنويًا مجلة فوربس.اضافة اعلان


ثروة ماسك 251 مليار دولار

قدرت "فوربس" ثروة مالك "سبيس إكس" و"تسلا" بـ 251 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا رقم العام الماضي، عندما تصدر ماسك هذه القائمة أيضًا.


جيف بيزوس ثانيًا بـ 161 مليار دولار

وجاء في المركز الثاني مؤسس شركة "أمازون" الأمريكية، جيف بيزوس، برصيد (161 مليار دولار)،


لاري إليسون ثالثًا بـ 158 مليار دولار

واحتل المركز الثالث أحد مؤسسي شركة "أوراكل" لاري إليسون، برصيد (158 مليار دولار).

فيما حل في المركز الرابع رئيس شركة "بيركشاير هاثاواي"، وارن بافيت (121 مليار دولار).
وجاء خامسًا، أحد مؤسسي شركة "جوجل" لاري بيج (114 مليار دولار).


ماسك يتربع على عرش الأغنياء

ويتوقع الخبراء أن إيلون ماسك مالك "شركة تسلا" للسيارات الكهربائية، ومنصة "إكس الشهيرة"، ربما ينفرد بصدارة أغنياء أمريكا، بل والقائمة العالمية لأصحاب المليارات.
وأرجعوا ذلك إلى أن نمو صناعة السيارات الكهربائية يسير وفق وتيرة سريعة جدًا، ومن ناحية أخرى يخطط ماسك لفرض رسوم على مستخدمي "إكس" وهو ما يعني إضافة المزيد من المليارات لثروته.

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