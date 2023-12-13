فوائد مذهلة.. أعشاب لا يخلو منها منزلك في الشتاء

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في الغالب يرتبط موسم الشتاء بالإصابة بأمراض البرد والسعال وصعوبات التنفس، ويمكن أن تستمر هذه المشكلات الصحية لفترات طويلة.



ومن المعروف أن الأمراض تزداد في موسم الشتاء ، حيث يجب أن نقي أنفسنا منها عن طريق تناول مجموعة من الأعشاب التي تحد من الإصابة بالأمراض. اضافة اعلان



موقع "ويب طب" ذكر عدة طرق للوقاية من هذه الأمراض، حيث ينصح بوجود مجموعة من أعشاب لا يخلو منها منزلك في الشتاء وأهمها:





أعشاب مهمة في الشتاء:



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إليك عدة أعشاب لا يخلو منها منزلك في الشتاء كما الآتي:1-القرفة: تستخدم القرفة في علاج كثير من أمراض الشتاء، مثل: السعال، وأمراض الصدر المختلفة، كما أنها تحتوي على مواد طاردة للبلغم، إضافة إلى الشعور بالدفء.2- البابونج:: يساعد البابونج في تهدئة آلام المعدة والمغص ويحول دون الإصابة بنزلات البرد، حيث يوفر حماية طبيعية من العدوى والبكتيريا.3- الكركم : يعد مسحوق الكركم من أهم محصنات الجسم ضد أمراض الشتاء المختلفة، فهو مثالي لمحاربة البرد والسعال وتحسين عمل الجهاز المناعي بالجسم.4- الزنجبيل: يساعد في الشعور بالدفء، كما أنه يخفف التهاب الحلق ويساعد في تخليص الجسم من نزلات البرد والسعال المتكرر، وكذلك يدعم الدورة الدموية.5- دار فلفل: هو نوع من التوابل المألوفة، مثل: الفلفل الأسود، وله عدة فوائد، مثل: تعزيز الأيض، والتخلص من السموم، وتحسين تدفق الأكسجين، ووقاية الجسم من أمراض الجهاز التنفسي الشائعة.6- البقدونس: لا يجب أن يخلو المنزل من البقدونس في الشتاء باستمرار، حيث أنه يحتوي على كميات كبيرة من البوتاسيوم، مما يساهم في تقوية الجهاز المناعي ومنع الإصابة بالأمراض المناعية المختلفة.7- العرقسوس: من أكثر النباتات التي تقي من أمراض الشتاء، فيحسن وظائف الجهاز المناعي في الجسم، ويحميه من مختلف أمراض الصدر والرئتين، كما أنه طارد للبلغم.8- اليانسون: لا غنى عنه ه في الشتاء لما يحمله من خواص عديدة فيما يتعلق بالتهاب الحلق واللوزتين، حيث يهدىء من هذه الالتهابات ويخلص الجهاز التنفسي من الفيروسات ويطرد البلغم.9- ورق الجوافة: يساعد في القضاء على السعال المتكرر والشديد وهو من المشكلات الصحية المنتشرة في موسم الشتاء، كما يساعد في توسيع الشعاب الهوائية.10- الزعتر: يعمل الزعتر كمطهر فعال للجهاز التنفسي ويساعد في تنقيته والقضاء على السعال الشديد، ولذلك فهو من عدة أعشاب لا يخلو منها منزلك في الشتاء.