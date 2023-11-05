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فوائد لن تصدقها للمشي بهذه الطريقة

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المشي إلى الخلف
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قال غرايسون ويكهام، متخصص العلاج الفيزيائي في مركز "لوكس" للعلاج الفيزيائي والطب الوظيفي في مدينة نيويورك، إنه تم إجراء عدد لا بأس به من الدراسات حول الفوائد المحتملة للمشي إلى الخلف.اضافة اعلان

المشاركون ساروا على جهاز المشي:

وأكد أن المشاركين الذين ساروا للخلف على جهاز المشي لمدة 30 دقيقة في كل مرة على مدى أربعة أسابيع زادوا من توازنهم وسرعة المشي واللياقة القلبية الرئوية، وفقاً لدراسة أجريت في مارس (آذار) 2021.

وتمكنت مجموعة من النساء من خفض نسبة الدهون في الجسم وتعزيز اللياقة القلبية التنفسية بعد برنامج مدته ستة أسابيع من الجري والمشي إلى الخلف، وذلك وفقاً لتجربة سريرية نُشرت نتائجها في أبريل عام 2005.

تشير دراسات أخرى إلى أن الحركة إلى الخلف قد تساعد المصابين بالتهاب مفاصل الركبة وآلام الظهر المزمنة، بالإضافة إلى تحسين المشية والتوازن.

زيادة حدة العقل:

قد يؤدي المشي للخلف إلى زيادة حدة عقلك، ويساعدك على أن تصبح أكثر وعياً؛ إذ يحتاج دماغك إلى أن يكون أكثر يقظة عند التحرك بهذه الطريقة الجديدة. لهذا السبب.

بالإضافة إلى حقيقة أن الحركة للخلف تساعد في تحقيق التوازن، قد يستفيد كبار السن بشكل خاص من دمج بعض المشي للخلف في روتينهم، كما تشير إحدى الدراسات التي أجريت عام 2021 على المرضى الذين يعانون من السكتة الدماغية المزمنة.


من جهته، قال لاندري إستس، وهو متخصص معتمد في القوة والتكييف في «كوليج ستيشن» بولاية تكساس: «عندما تدفع نفسك للأمام، فهذه حركة تهيمن على أوتار الركبة... إذا كنت تمشي إلى الوراء، فهذا هو العكس، حيث تقوم عضلاتك الرباعية بالتحرك وتقوم بتمديد الركبة».

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