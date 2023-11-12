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فوائد لن تصدقها عن "البرقوق".. وحالة واحدة يصبح فيها خطراً على الصحة

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البرقوق
أ أ

قالت الدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء، إن تناول البرقوق الطازج أو المجفف بانتظام يساعد على تحسين الذاكرة وإبطاء شيخوخة الجسم، بحسب "روسيا اليوم".اضافة اعلان

الكالسيوم والفسفور:


وأضافت: "تحتوي هذه الفاكهة على فيتامينات A وC وعناصر الكالسيوم والفوسفور والحديد والبورون ومادة البكتين ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية العضلات والعظام، وقد ثبت أنها تحسن الذاكرة وتبطئ عملية الشيخوخة".

وأشارت الطبيبة إلى أن البرقوق فاكهة غنية بالألياف الغذائية، ما يساعد على التخلص من الوزن الزائد. ويشعر الشخص من تناول البرقوق الطازج بالشبع ويحافظ على مستوى ثابت للسكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك يمنع البرقوق بنوعيه الطازج والمجفف الإمساك، واحتوائها على عنصر الحديد يمنع الإصابة بفقر الدم.

تناول البرقوق:


وحذرت الطبيبة في نفس الوقت من الإفراط في تناول البرقوق، لأنه يؤدي إلى انتفاخ البطن والإسهال والحساسية. وتنصح بتناول ما لا يزيد عن 6 حبات متوسطة الحجم خلال اليوم، 1-2 حبة كل مرة.

وأضافت: "لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في المعدة والكلى بتناول أكثر من 1-2 حبة برقوق في اليوم. لأن البرقوق يحتوي على الأوكسالات التي تزيد من خطر تكون حصى الكلى".

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