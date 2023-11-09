فن الرد.. تعرف على أهم 5 قواعد للتعامل مع الآخرين

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"ليتني قلت له كذا"، جملة تعبر عن الندم الذاتي الذي يعتري البعض عند عدم الرد بالطريقة المناسبة على الناس باختلاف أفكارهم ومشاربهم. اضافة اعلان





تعرف على أهم 5 قواعد للتعامل مع الآخرين



وفي العلاقات ذات الخصوصية، يحتاج كل منا للردود المهذبة كالرد على والدينا أو شخص أكبر سنًا أو أعلى رتبة أو غيرها من المواقف التي لا ينفع فيها إلا الرد الراقي المناسب، فهناك بعض القواعد والأساليب التي قد تكون بمثابة خطوة أولى لتقوية القدرة على المواجهة والرد، ومنها:1 – الإنصات وعدم مقاطعة الطرف الآخر.2 – طلب إعادة جزءً من الحديث، لتُشعر المتحدث باهتمامك.3 – تمهل قبل الرد كي تفكر فيما ستتحدث عنه بعبارات منتقاه.4 – ركز على العبارات التي تحمل إثبات أو دليل لتقوية موقفك.5 – انسحب بهدوء إذا شعرت أن النقاش تجاوز حدود الاحترام والتقدير.يأتي هذا في وقت يشكل فيه التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، ونواجه الكثير من الكلام المسموم والتعليقات المسيئة، التي قد تجعلنا عاجزين عن الرد أحيانًا.