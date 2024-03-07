فقد 1000 مليار طن من الجليد.. كارثة تهدد العالم بانهيار جُرْف "يوم القيامة"

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يتعرض الجرف الجليدي الضخم Thwaites في القطب الجنوبي، الملقب بـ "نهر يوم القيامة"، للانهيار، ما يعني حدوث كارثة عالمية.



انهيار جليد يوم القيامة:

الجرف الجليدي الضخم:

وفي التفاصيل فقد تعرض جليد يوم القيامة، لفقدان أكثر من 1000 مليار طن من الجليد، منذ عام 2000.و يؤدي تدفق مياه البحر الدافئة والمالحة في أعماق المحيط إلى ذوبان الأنهار الجليدية، حيث تصطدم التيارات الدافئة بجوانب نهر Thwaites ما يؤدي إلى إذابة الجليد السميك الذي يحمي حافة الجرف من الانهيار.وتؤدي هذه التيارات إلى تآكل Thwaites، ما يدفعه إلى الاقتراب من الانهيار التام، وذلك مع ارتفاع درجة حرارة المحيطات بسبب تغير المناخ.ويمنع الجرف الجليدي الضخم Thwaites في القطب الجنوبي، مياه البحر الدافئة من الوصول إلى الأنهار الجليدية الأخرى، ما يحميها من الأنهيار.فيما يعمل المهندسون الجيولوجيون على ابتكار تقنيات يمكنها إبطاء ذوبان الأنهار الجليدية، بما في ذلك "ستائر ضخمة تحت الماء" لمنع مياه البحر الدافئة من الوصول إلى الأنهار الجليدية.