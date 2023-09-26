فضيحة أخلاقية للذكاء الاصطناعي بدولة أوروبية.. ماذا فعل في صور نساء؟

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سادت حالة من الغضب والصدمة بين سكان بلدة ألمندراليخو الهادئة في جنوب إسبانيا.





نشر صور فتيات عاريات عبر الذكاء الاصطناعي: اضافة اعلان



وعاش سكان البلدة صدمة كبيرة، بعد تداول صور عارية لفتيات من البلدة على وسائل التواصل الاجتماعي.وفي تفاصيل الواقعة الصادمة، فقد تبين أنها صنعت باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي دون علم الفتيات.وتبين أن الصور كانت في الأصل صور طبيعية للفتيات بملابسهن العادية وبعضها كان على حساباتهن على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم التلاعب بها ومعالجتها من خلال تطبيق يجرد الشخص من ملابسه.وبلغ ضحايا هذا التطبيق أكثر من 20 فتاة، تتراوح أعمارهن بين 11 و17 عاما، وجميعهن استخدمن التطبيق في بلدة ألمندراليخو أو بالقرب منها.ونقلت وسائل إعلام عن أم لطفلة تبلغ من العمر14 عاما قولها: "في أحد الأيام، خرجت ابنتي من المدرسة وقالت: أمي، هناك صور متداولة لي عارية الصدر".وتابعت الأم في قولها :" سألتها إذا كانت قد التقطت أي صور لنفسها وهي عارية، فقالت: “لا يا أمي، هذه صور مزيفة للفتيات يتم صنعها كثيرا حاليا، وهناك فتيات أخريات في صفي حدث لهن مثلي".وفتحت الشرطة الإسبانية تحقيقا في الواقعة، وبحسب تقارير تم تحديد حوالي 11 صبيا في البلدة، لتورطهم في تكوين الصور أو تداولها عبر تطبيقي واتس آب وتيليغرام.كما تم تشكيل مجموعة دعم للفتيات في المدينة بمشاركة آباء 28 فتاة متضررة.