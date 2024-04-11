فرصة للعاملين عن بعد للحصول على تأشيرة دخول والإقامة بإيطاليا

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حذت إيطاليا حذو البرتغال وإسبانيا، وأطلقت تأشيرة "البدو الرحل"، أو ما تعرف باسم "Digital Nomad Visa"،للسماح للعاملين عن بعد بالعيش والعمل في البلاد على المدى الطويل.

ودخلت التأشيرة حيز التنفيذ في 4 من إبريل الجاري، مما يسمح للأجانب بالبقاء في البلاد لمدة تصل إلى عام. ويمكن تجديدها سنويًا.





البدو الرقمي



شروط منح التأشيرة



وتُعرّف الحكومة الإيطالية "البدو الرقمي" بأنه مواطن من دول خارج الاتحاد الأوروبي "يقوم بنشاط عمل عالي الكفاءة باستخدام أدوات تكنولوجية قادرة على السماح له بالعمل عن بعد، سواء كعامل لحسابه الخاص، أو كمتعاون أو موظف في شركة حتى لو لم يكن مقيمًا في إيطاليا"، بحسب موقع "يورونيوز ".وتسعى الحكومة لفتح الباب لاستقبال العمال عن بعد من ذوي المهارات العالية، على أن تتوفر فيهم مجموعة من الشروط، على النحو التالي:أن يكون المتقدمون متوافقين مع الضرائبأن يكون لديهم دخل سنوي لا يقل عن ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للإعفاء من المشاركة في تكاليف الرعاية الصحية في إيطاليا – حوالي 30 ألف دولار سنويًا.ويجب عليهم الاشتراك في خطة تأمين صحي تستمر طوال فترة إقامتهم.وسيحتاج البدو الرقميون أيضًا إلى إثبات أن لديهم أماكن إقامة مناسبة، وأنهم بدو رقميين، أو عاملين عن بعد في مكان آخر لمدة ستة أشهر على الأقل.كما يشترط على المتقدم ألا يكون قد أدين بارتكاب جريمة خلال السنوات الخمس الماضية - حتى مع وجود حكم غير نهائي.وسيُسمح لأولئك الذين يتم قبولهم بإحضار أفراد الأسرة معهم طالما وافقت الشرطة المحلية على تصريح إقامة للعائلة.وإذا تمت الموافقة على ذلك، يجب على "البدو الرقميين"، البدء في تحسين لغتهم الإيطالية - لديهم ثمانية أيام من وصولهم إلى إيطاليا لتقديم طلب للحصول على تصريح إقامة.وسيحتاج العاملون عن بعد المؤهلون إلى حجز موعد شخصي في القنصلية الإيطالية في بلد إقامتهم للموافقة على طلبهم.