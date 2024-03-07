فبراير الأعلى على الإطلاق في درجات الحرارة عالميًا.. وخبراء يكشفون السبب

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سجل شهر فبراير الماضي ارتفاعًا لا مثيل له في درجات الحرارة عالميًا مقارنة بهذا الوقت من العام، وفقًا لبرنامج تغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي.

وبلغ متوسط درجة الحرارة العالمية لهذا الشهر (13.54 درجة مئوية)، وهو أعلى بمقدار (0.12 درجة مئوية) من درجة حرارة شهر فبراير الأكثر دفئًا السابق، في عام 2016.





انبعاثات الغازات الدفيئة



الشهر التاسع على التوالي الأكثر سخونة على الإطلاق



2023 الأكثر سخونة



ومما يثير القلق أن هذا الرقم أكثر سخونة بمقدار (0.81 درجة مئوية) من المتوسط العالمي للفترة 1991-2020 لشهر فبراير - ويشير الخبراء إلى انبعاثات الغازات الدفيئة باعتبارها السبب.وقال كارلو بونتيمبو، مدير خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S): "ينضم شهر فبراير إلى سلسلة طويلة من السجلات المسجلة في الأشهر القليلة الماضية".وأضاف: "على الرغم من أن هذا قد يبدو رائعًا، إلا أنه ليس مفاجئًا حقًا لأن الاحترار المستمر للنظام المناخي يؤدي حتمًا إلى درجات حرارة متطرفة جديدة".ووفقًا لتحذيره، "يستجيب المناخ للتركيزات الفعلية للغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، لذا، ما لم نتمكن من تثبيت تلك الغازات، فسنواجه حتمًا أرقامًا قياسية جديدة لدرجات الحرارة العالمية وعواقبها"، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل".وتقوم خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S)، التي تديرها المفوضية الأوروبية، بفحص قراءات درجات الحرارة بناءً على مجموعة متنوعة من المنصات والأدوات، بدءًا من محطات الأرصاد الجوية وحتى بالونات الطقس والأقمار الصناعية.وفقًا للبرنامج، فإن فبراير 2024 هو الشهر التاسع على التوالي الأكثر سخونة على الإطلاق. وكانت درجة الحرارة أعلى بمقدار (1.77 درجة مئوية) من تقديرات متوسط فبراير للفترة 1850-1900، وهي الفترة المرجعية "ما قبل الصناعة".كان متوسط درجة الحرارة العالمية اليومية "مرتفعًا بشكل استثنائي" خلال النصف الأول من الشهر، حيث وصل إلى (2 درجة مئوية) فوق مستويات 1850-1900 في أربعة أيام متتالية (8 إلى 11 فبراير).وهذا أمر مثير للقلق لأن الهدف العالمي هو الحفاظ على متوسط درجة الحرارة العالمية في حدود (2 درجة مئوية) وإذا أمكن (1.5 درجة مئوية) كجزء من اتفاقية باريس، وهي معاهدة مناخية ملزمة تم توقيعها في عام 2016.مع ذلك، فإنه لم يتم تجاوز عتبة اتفاقية باريس (لأنها تشير إلى فترات لاتقل عن 20 عامًا يتم فيها تجاوز متوسط درجة الحرارة الشاذة).وكانت عدة أشهر من عام 2023 هي الأكثر سخونة على الإطلاق، مثل سبتمبر ونوفمبر وديسمبر، بالإضافة إلى يوليو (الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق).وقالت سامانثا بيرجيس، نائبة مدير خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ C3S: "كان عام 2023 عامًا استثنائيًا حيث تراجعت سجلات المناخ مثل قطع الدومينو".ومن المرجح أن تتجاوز درجات الحرارة خلال عام 2023 درجات الحرارة في أي فترة خلال الـ 100 ألف عام الماضية على الأقل.