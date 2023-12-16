فاجأ الجميع.. مخبأ سري من 60 غرفة لمارك زوكربيرج.. ماذا يحدث في هاواي الأمريكية؟

مخبأ سري لمارك زوكربيرج:

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غرف المخبأ السري:

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فاجأ الملياردير "مارك زكربيرغ" مؤسس شركة "ميتا" التي تملك فيسبوك وإنستجرام وواتساب، الجميع ببناء مخبأ سري.وفي التفاصيل يقوم مارك حالياً ببناء مخبأ سري له تحت الأرض في ولاية هاواي الأمريكية لحماية نفسه وعائلته في حال اندلعت حرب عالمية ثالثة.وبحسب ما تم كشفع، سيكون المخبأ وسط المحيط تحت جزيرة هاواي وأقرب يابسة كبيرة ستكون على بُعد 4000 كيلومتر.ويأتي ذلك لضمان ألا يتأثر المخبأ من الانفجارات النووية، حتى البوابة الرئيسية التي سيتم إغلاق المخبأ بها ستكون مضادة للانفجارات وذلك في حال وقعت حرب عالمية كبيرة.كما سيكون الملجأ الضخم جزء من 10 أقسام، يحتوي على 30 غرفة نوم و 30 حمام، بالإضافة لمطابخ ومصاعد ومكاتب إدارية وقاعة مؤتمرات وأماكن للرياضة والترفيه، مساحته ستكون أكبر من مساحة ملعب كرة قدم.أيضا يكتفي المخبأ ذاتياً من ناحية المياه وسيكون هناك ماشية وأماكن لزراعة النباتات لإنتاج الغذاء وسيكون مع زوكربيرغ حاشية من العمال الذين سيساعدون في الصيانة وحصاد الزرع والاعتناء بالماشية.كما يستطيع المخبأ الصمود عشرات السنين بالطعام والشراب حتى يتمكن الموجودين بداخله العيش لأطول فترة ممكنة، وعندما تنتهي الحرب أو ينتهي الخطر بإمكانهم الخروج والبدء بحياة جديدة على الأرض.