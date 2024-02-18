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غيانا تُحلّق نحو القمة.. قصة أكبر دولة منتجة للنفط في العالم

غيانا
دولة غيانا
أ أ
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شهدت دولة غيانا الواقعة بين فنزويلا وسورينام تحولاً هائلاً يمتد لعقد منذ اكتشاف حقل نفطي ضخم قبالة شواطئها غير واقع الدولة  تمامًا.اضافة اعلان

غيانا.. أكبر دولة منتجه للنفط الخام في العالم

واجتاح التغيير الجذري البلاد منذ أن استخرجت شركة "إكسون موبيل" النفط من مياهها في عام 2015، وضخ الآبار الجديدة 645 ألف برميل يومياً، ما ولَّد إيرادات بقيمة 1.6 مليار دولار.
وتضاعف حجم اقتصاد البلاد أربع مرات خلال السنوات الخمس الماضية، لينتقل من واحد من أدنى الاقتصادات أداءً في المنطقة إلى الأسرع نمواً في العالم لمدة عامين على التوالي.

مخزون ضخم من النفط نسبة لعدد سكانها

وتعتبر مخزونات النفط في غيانا كبيرة جداً نسبةً إلى سكانها لدرجة أن بعض التوقعات تظهر أنها تجاوزت الكويت لتصبح أكبر دولة منتجة للنفط الخام في العالم من حيث نصيب الفرد.
قال كوروين رايت البالغ من العمر 55 عاماً عن ثروة دولته المكتشفة حديثاً: "لم أر هذه الأموال، حتى إنني لم أستفد منها بعد.

كيفية التغلب على لعنة الموارد في الدول النفطية

ويجب على المستعمرة البريطانية السابقة أن تشق طريقاً إلى الأمام لتجنب "لعنة" الموارد التي ابتليت بها الدول النفطية التي تعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية المحدودة.
يستفيد بعض سكان غيانا من الوظائف التي تم إنشاؤها حديثاً في قطاع الطاقة، لكن الكثيرين منهم يعانون من ارتفاع أسعار المعيشة، والأجور التي لا تزال ضعيفة.

بلغ معدل التضخم السنوي في غيانا 6.6% في 2023

وقفزت التكاليف بالفعل، فقد بلغ معدل التضخم السنوي في البلاد 0.8% في عام 2016، وفقاً للأرقام الصادرة عن البنك الدولي. لكن أحدث تقدير، قدر التضخم عند 6.6% في عام 2023.

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