غيانا تُحلّق نحو القمة.. قصة أكبر دولة منتجة للنفط في العالم

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شهدت دولة غيانا الواقعة بين فنزويلا وسورينام تحولاً هائلاً يمتد لعقد منذ اكتشاف حقل نفطي ضخم قبالة شواطئها غير واقع الدولة تمامًا.





غيانا.. أكبر دولة منتجه للنفط الخام في العالم



مخزون ضخم من النفط نسبة لعدد سكانها



كيفية التغلب على لعنة الموارد في الدول النفطية



بلغ معدل التضخم السنوي في غيانا 6.6% في 2023



واجتاح التغيير الجذري البلاد منذ أن استخرجت شركة "إكسون موبيل" النفط من مياهها في عام 2015، وضخ الآبار الجديدة 645 ألف برميل يومياً، ما ولَّد إيرادات بقيمة 1.6 مليار دولار.وتضاعف حجم اقتصاد البلاد أربع مرات خلال السنوات الخمس الماضية، لينتقل من واحد من أدنى الاقتصادات أداءً في المنطقة إلى الأسرع نمواً في العالم لمدة عامين على التوالي.وتعتبر مخزونات النفط في غيانا كبيرة جداً نسبةً إلى سكانها لدرجة أن بعض التوقعات تظهر أنها تجاوزت الكويت لتصبح أكبر دولة منتجة للنفط الخام في العالم من حيث نصيب الفرد.قال كوروين رايت البالغ من العمر 55 عاماً عن ثروة دولته المكتشفة حديثاً: "لم أر هذه الأموال، حتى إنني لم أستفد منها بعد.ويجب على المستعمرة البريطانية السابقة أن تشق طريقاً إلى الأمام لتجنب "لعنة" الموارد التي ابتليت بها الدول النفطية التي تعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية المحدودة.يستفيد بعض سكان غيانا من الوظائف التي تم إنشاؤها حديثاً في قطاع الطاقة، لكن الكثيرين منهم يعانون من ارتفاع أسعار المعيشة، والأجور التي لا تزال ضعيفة.وقفزت التكاليف بالفعل، فقد بلغ معدل التضخم السنوي في البلاد 0.8% في عام 2016، وفقاً للأرقام الصادرة عن البنك الدولي. لكن أحدث تقدير، قدر التضخم عند 6.6% في عام 2023.