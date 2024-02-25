غزال حبيس الرأس داخل حاوية بلاستيكية لمدة 12 يومًا

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تمكن رجال الإنقاذ بولاية إنديانا الأمريكية، من إنقاذ غزال علقت رأسه في حاوية بلاستيكية لمدة 12 يومًا على الأقل.





تفاصيل الواقعة



وقال مكتب عمدة مقاطعة فيرميليون في منشور على موقع "فيسبوك"، إن الغزال شوهد لأول مرة ورأسه عالقًا في الحاوية في شمالي المقاطعة في 10 من فبراير.لكن السلطات لم تتمكن من الاقتراب بما يكفي لمساعدته، قبل مشاهدته مرة أخرى صباح يوم الخميس.وقالت الشرطة إن الغزال تمكن من إحداث صدع في الحاوية الكبيرة بما يكفي للسماح له بالأكل والشرب.وجاء في المنشور أنهم "تمكنوا من العمل معًا لمحاصرة الغزال وإزالة الحاوية من رأسه بأمان".