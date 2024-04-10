الأربعاء، 01 شوال 1445 ، 10 أبريل 2024

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غدا الخميس أول أيام عيد الفطر في هذه الدول.. تعرف عليها!

فلكية
أرشيفية
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أعلنت كل من الهند وبنجلاديش وسلطنة بروناي رسميًا عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء يوم الثلاثاء، وعليه سيكون غدا الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك.

مركز الفلك الدولي:اضافة اعلان

وكان مركز الفلك الدولي قد كشف أن غالبية الدول العربية والإسلامية أعلنت أن عيد الفطر 2024 اليوم الأربعاء، باستثناء 3 دول هي "بنغلاديش وبروناي والهند".

بنغلاديش:

وقال مركز الفلك الدولي في التقرير المنشور على موقعه الرسمي: "بنغلادش تعلن رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال مساء أمس الثلاثاء وأن الخميس عيد الفطر فيها.
الهند:
وأعلن أيضا عدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الثلاثاء في عدة مناطق في الهند، وعليه أعلنت أن الخميس هو عيد الفطر فيها، في حين أعلنت مناطق أخرى في الهند ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الثلاثاء، وأن غدا الأربعاء عيد الفطر فيها.

بروناي:

كما كتب: سلطنة بروناي تعلن عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء أمس الثلاثاء 9 إبريل 2024، وعليه يكون يوم الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان، والخميس 11 إبريل عيد الفطر السعيد في بروناي.
الأربعاء غرة شوال وأول أيام عيد الفطر بالمملكة:
وكانت المحكمة العليا بالمملكة قد أعلنت  بأن يوم أمس الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.
وقد دعت  المحكمة العليا قبلها إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1445 هـ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري، في جميع أنحاء المملكة.
وقالت إنها ترجو ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
 أيضا دعت المحكمةُ العليا، من لديه القدرة على الترائي إلى الانضمام للجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البّر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

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