عملية سرقة تفوق الوصف.. اختفاء برج محطة إذاعية بطول 60 مترا في ولاية أمريكية

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في واقعة نادرة الحدوث، يصعب توقعها، أقدم عدد من اللصوص على سرقة برج تابع لمحطة إذاعية في ولاية أمريكية.





سرقة برج لمحطة إذاعية في ولاية ألاباما:

تفاصيل سرقة برج محطة إذاعية:

وفي تفاصيل الواقعة التي تناقلتها وسائل إعلام، فقد توقفت إحدى القنوات بسبب اختفاء برج محطة إذاعية في ولاية ألاباما.وكان عدد من اللصوص قد قاموا بسرقة برج بث إذاعي يبلغ طوله 200 قدم "ستون مترا" ومعدات أخرى من أحد المباني.وتم اكتشاف الواقعة عندما قامت المحطة ""WJLX بإرسال طاقم تنسيق الحدائق إلى الموقع صباح الجمعة الماضي للقيام بتنظيف موسمي، ليجد الطاقم أن برج الراديو الذي يبلغ ارتفاعه 60 مترا قد اختفى.وفي التفاصيل أيضا لم تتم سرقة برج الراديو فحسب، بل تم تخريب مبنى مجاور لها.وقام اللصوص بسرقة كل قطعة من المعدات من المبنى، بما في ذلك جهاز الإرسال.وأبلغت القناة لجنة الاتصالات الفيدرالية أن محطة AM الخاصة باتت صامتة، حيث كانت المحطة تأمل في مواصلة بث برنامجها عبر راديو FM في هذه الأثناء، لكن السلطات لم توافق على طلبه مما سيضطرهم لإيقاف تشغيل جهاز الإرسال.يذكر أن هذه هي الحادثة الثانية خلال شهرين، حيث قام لصوص في أوكلاهوما بسرقة برج تقوية إذاعي كلف نصف مليون دولار للحصول على نحاس بقيمة مئة دولار.