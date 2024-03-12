"عمرها ومتانتها وواضعها".. ماذا تعرف عن الأعمدة الخشبية داخل الكعبة المشرفة؟

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نشر حساب الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين سلسلة تدوينات على منصة "إكس" سرد فيها تفاصيل شيقة ومثيرة عن بناء الكعبة المشرفة.



الكعبة بناء مكعب الشكل:

باب من الذهب الخالص للكعبة:

أعمدة الكعبة الخشبية:

وأوضح أن الكعبة توصف بأنها بناء مكعب الشكل يبلغ ارتفاعها 15 مترًا، ويبلغ طول ضلعها الذي به باب الكعبة 12.5 مترًا، والذي يقابله 13 مترًا .وأما الضلع الذي فيه الميزاب فطوله 10.5مترًا، والذي يقابله 11 مترًا، وعلى مر التاريخ كانت الكعبة موضع تعظيم وإجلال الناس، والولاة والحكام يعمرونها ويجددون بنيانها عند الحاجة ويكسونها ويحتسبونه فخرًا وتشريفًا لهم.وأضاف أنه في العهد السعودي صُنع بابًا للكعبة لأول مرة من الذهب الخالص.وفي عهد الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- تم استبدال أعمدة الكعبة الخشبية التي يعود تاريخها لأكثر من 1200 عام بأخرى جديدة ضمن عملية ترميم شاملة أزيل خلالها سقف الكعبة وأعيد بناؤه ورممت الأحجار المتآكلة ودعمت الأرضية بالرخام.وفي داخل الكعبة ثلاثة أعمدة خشبية تحمل سقف الكعبة المشرفة وهي من أقوى أنواع الأخشاب التي لا يعرف مثلها، وضعها عبدالله بن الزبير -رضي الله عنهما- وعمرها أكثر من 1350 عامًا.أما أرض الكعبة المشرفة فهي مفروشة بالرخام وأغلبه من النوع الأبيض والباقي ملون.