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قبل 66 مليون سنة

علماء يكشفون سر "الانهيار الكارثي" الذي أدى إلى انقراض الديناصورات

الديناصورات
الدراسة تسلط الضوء على حقيقة اختفاء الديناصورات
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كشف العلماء أخيرًا عن سر انقراض الديناصورات قبل 66 مليون سنة، قائلين إن أن اصطدام الكويكب لم يكن هو المسؤول عن ذلك، لكن الحطام المقذوفة لعب دورًا حاسمًا.اضافة اعلان
وسلطت دراسة أجراها المرصد الملكي البلجيكي، الضوء على نظرية سابقة مفادها أن الغبار الذي أثاره الكويكب أظلم السماء لفترة طويلة، مما تسبب في حجب الشمس وإعاقة عملية التمثيل الضوئي للنباتات.

كمية الغبار

ووفقًا للدراسة الجديدة، فإن كمية الغبار بلغت نحو 2000 جيجا طن - وهو ما يتجاوز وزن جبل إيفرست 11 مرة - وبقيت في  الغلاف الجوي لمدة تصل إلى 15 عامًا، مما تسبب في شتاء نووي في جميع أنحاء العالم. 
وبالتالي، كان من الممكن أن تموت النباتات، مما أدى إلى مجاعة العديد من الأنواع التي تتغذى على الأعشاب، بما فيها بعض الديناصورات، مما أدى إلى حدوث الانقراض الجماعي الكارثي الذي شهد اختفاء 75% من الكائنات الحية من الأرض.
ويعمل العلماء بلا كلل على كشف لغز انقراض الديناصورات منذ اكتشاف فوهة تشيككسولوب في عام 1978، ومع ذلك، فإن التكوين الجيولوجي ليس كافيًا لاستنتاج أن الكويكب الضخم كان كافيًا لدفع الديناصورات إلى الانقراض.

شتاء طويل مظلم

وتقول النظرية الرائدة إن الكبريت الناتج عن اصطدام الكويكب - أو السخام الناتج عن حرائق الغابات العالمية التي أشعلها - حجب السماء وأغرق العالم في شتاء طويل مظلم، مما أسفر عن مقتل الجميع باستثناء القلة المحظوظة.
ومع ذلك، فإن البحث الذي نُشر أمس الاثنين بناءً على جزيئات تم العثور عليها في موقع أحفوري مهم أعاد تأكيد فرضية سابقة: أن الغبار الذي أطلقه الكويكب تسبب في تأثير الشتاء.
وتم العثور على الجسيمات في موقع الحفريات تانيس بولاية داكوتا الشمالية الأمريكية، والذي يقع على بعد 1865 ميلًا من الحفرة، وعثر فيه على الاكتشافات الرائعة التي يُعتقد أنها تعود مباشرة إلى ما بعد اصطدام الكويكب بالطبقات الرسوبية لبحيرة قديمة.

علاقة الغبار بالانقراض الجماعي

وقال الباحثون إن حجم جزيئات الغبار يتراوح بين 0.8 إلى 8.0 ميكرومتر، وهو الحجم المناسب للبقاء في الغلاف الجوي لمدة تصل إلى 15 عامًا.
ومن خلال إدخال هذه البيانات في نماذج مناخية مشابهة لتلك المستخدمة للأرض في الوقت الحالي، قرر الباحثون أن الغبار من المحتمل أن يلعب دورًا أكثر أهمية في الانقراض الجماعي مما كان يعتقد سابقًا.
ومن بين جميع المواد التي أطلقها الكويكب إلى الغلاف الجوي، قدروا أنها كانت 75 في المئة، و24 في المئة كبريت، و1 في المئة من السخام.
وقال شون جوليك، عالم الجيوفيزياء في جامعة تكساس الأمريكية، والذي لم يشارك في البحث، لوكالة "فرانس برس"، إن الدراسة كانت جهدا آخر مثيرًا للاهتمام للإجابة على "السؤال الساخن" - ما الذي أدى إلى تأثير الشتاء - لكنها لم تقدم إجابة محددة.
وشدد على أهمية اكتشاف ما حدث خلال حدث الانقراض الجماعي الأخير في العالم لفهم الماضي والمستقبل.
وقال جوليك: "ربما يمكننا التنبؤ بشكل أفضل بالانقراض الجماعي الذي ربما نكون في منتصفه".

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