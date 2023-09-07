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علماء.. مكعبات إشعال النار تزيد من تلوث الهواء

مكعبات
علماء .. مكعبات إشعال النار تزيد من تلوث الهواء
أ أ
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تسهم مكعبات إشعال النار المنزلية الرمادية الصغيرة بأكثر من حصتها العادلة في التلوث الهوائي، بحسب فريق من العلماء من الصين والهند وأيرلندا.اضافة اعلان
وقالوا إن "استخدام مكعبات الإشعال، لإشعال النيران والمواقد في المنزل، حتى بكميات صغيرة ولفترة زمنية قصيرة، يبعث كربونًا أسود أكثر من كل وقود الكتلة الحيوية مجمعة".


انبعاث الكربون الأسود يؤثر على المناخ

ولفت الباحثون في دراسة نشرتها مجلة "ان بي جيه كلايمت أند أتموسفيرك ساينس – نيتشر"، إلى أن انبعاث الكربون الأسود يمكن بدوره أن يؤثر على المناخ.
وقالت يورجيتا أوفادنيفيت من جامعة جالواي "الكربون الأسود هو أحد الملوثات الرئيسة التي تؤثر على جودة الهواء، ويأتي في المرتبة التالية لثاني أكسيد الكربون".


ملايين الوفيات المبكرة حول العالم

وتنوه هيئات صحية إلى أن التلوث الهوائي يؤدي بدوره إلى ملايين من الوفيات المبكرة حول العالم سنويًا.
وفيما يمكن أن تلعب ما يطلق عليها الكتلة الحيوية المتجددة ما يصفه الباحثون بـ"دور حاسم في التحول باتجاه مصادر تدفئة صديقة للبيئة"، فإن هذا التحول يمكن أن يؤدي إلى "ضرر إضافي فيما يتعلق بالتأثيرات المرتفعة غير المتناسبة بشأن جودة الهواء المحلية" جراء استخدام مشعلات النار.


الخيار الأرخص للتدفئة

وبدأت أسعار الغاز والنفط في الارتفاع في 2021 قبل أن تزيد عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما دفع الكثيرين إلى العودة إلى خيار أرخص لتدفئة منازلهم بنيران الأخشاب. 
وقالت جامعة جالواي في بيان "هناك ما يقدر 70 مليون موقد يعمل بالفحم، ونيران مفتوحة وغيرها من أجهزة التدفئة القائمة على الوقود الصلب في المنازل عبر أوروبا وحدها"، محذرة من أن استخدام وقود الفحم زاد على الأرجح فيما ارتفعت أسعار النفط والغاز.

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