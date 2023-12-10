"علامة فارقة في تاريخ المناخ".. 2024 يشهد ارتفاعًا قياسيًا في درجات الحرارة

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توقع مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، أن يشكل العام المقبل علامة فارقة مثيرة للقلق في تاريخ المناخ، مع توقعات بأن يكون العام الأول في تاريخ البشرية الذي يتجاوز حد الاحترار البالغ (1.5 درجة مئوية). اضافة اعلان

وعلى الرغم من درجة الحرارة التي سجلت هذا العام، والتي جعلت 2023 هو العام الأكثر سخونة حتى الآن، إلا أن من المتوقع بالفعل أن يحطم عام 2024 الرقم القياسي.

ويقول مكتب الأرصاد الجوية إن تغير المناخ، إلى جانب ظاهرة النينيو الكبيرة، ساهم في ارتفاع درجات الحرارة.





متوسط درجات الحرارة في عام 2024



اتفاقية باريس للحد من الاحتباس الحراري



تقلبات طبيعية في درجات الحرارة العالمية



درجات الحرارة أعلى من مستويات ما قبل الصناعة



ويقدر العلماء أن درجات الحرارة في العام المقبل ستكون بين (1.34 درجة مئوية) و(1.58 درجة مئوية) أعلى من متوسط ما قبل الصناعة.ويقول الدكتور دونستون، الذي قاد التوقعات: "إن التوقعات تتماشى مع اتجاه الاحترار العالمي المستمر البالغ 0.2 درجة مئوية كل عقد، وتعززها ظاهرة النينيو الهامة".وأضاف، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل": "نتوقع عامين جديدين من تسجيل درجات الحرارة العالمية القياسية على التوالي، وللمرة الأولى، نتوقع فرصة معقولة لعام تتجاوز مؤقتًا 1.5 درجة مئوية".وفي عام 2015، اتفقت الدول على وقف ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما يتجاوز 1.5 درجة مئوية، لأن هذه هي النقطة التي يبدأ عندها المناخ في أن يصبح غير مستقر بشكل خطير.مع ذلك، أكد الدكتور دونستون أن حدثًا مؤقتًا واحدًا يتجاوز (1.5 درجة مئوية) لن يعتبر انتهاكًا لاتفاقية باريس، على الرغم من اعتباره "بالتأكيد علامة فارقة في تاريخ المناخ".وسترتفع درجات الحرارة في العام المقبل بسبب عدد من العوامل، بالإضافة إلى تغير المناخ الذي يسببه الإنسان.وعلى وجه الخصوص، ستؤدي ظاهرة النينو إلى ارتفاع متوسط درجات الحرارة بشكل مؤقت.وظاهرة النينيو هو تحول في توزيع المياه الدافئة في المحيط الهادئ، مما يسبب رياحًا أضعف وبحارًا أكثر دفئًا لفترة قصيرة من الزمن.وقال البروفيسور آدم سكايفي من مكتب الأرصاد الجوية: "بالإضافة إلى ظاهرة النينيو، لدينا درجات حرارة مرتفعة غير طبيعية في شمال المحيط الأطلسي والمحيط الجنوبي، وإلى جانب تغير المناخ، فإن هذه العوامل مسؤولة عن درجات الحرارة العالمية المتطرفة الجديدة".وتحدث تقلبات طبيعية في درجات الحرارة العالمية ومن غير المرجح أن تتجاوز السنوات اللاحقة حد 1.5 درجة مئوية.ومع ذلك، يقول البروفيسور سكايفي إن تغير المناخ لا يزال العامل الأكثر أهمية.وأضاف: "المحرك الرئيسي لدرجات الحرارة القياسية هو الاحترار المستمر الناجم عن الإنسان منذ بداية الثورة الصناعية".ويأتي هذا التوقع على خلفية سلسلة من الأحداث الجوية التي حطمت الأرقام القياسية.إذ كان شهر نوفمبر لهذا العام الأكثر سخونة في التاريخ هو الشهر الخامس الذي يحطم فيه الرقم القياسي على التوالي.ويقول مكتب الأرصاد الجوية ببريطانيا، إن عام 2023 تجاوز توقعاته لدرجات الحرارة، ومن المؤكد الآن أنه كان العام الأكثر سخونة على الإطلاق.وفي نهاية عام 2022، توقع مكتب الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة العالمية ستكون بين (1.08 درجة مئوية) إلى (1.32 درجة مئوية) أعلى من متوسط ما قبل الصناعة.ومع ذلك، كان المتوسط خلال الـ 11 شهرًا الماضية (1.4 درجة مئوية) أعلى من المتوسط في الفترة من 1850 إلى 1900.وفقًا لتوقعات مكتب الأرصاد الجوية، سيكون عام 2024 الآن هو العام الحادي عشر على التوالي الذي تكون فيه درجات الحرارة (1 درجة مئوية) أعلى من مستويات ما قبل الصناعة.وفي الوقت الحالي، تجري المفاوضات النهائية لمؤتمر الأطراف COP28 للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، والعشرين مع آمال كبيرة في أن يتفق بعض الممثلين على خطة للتخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري.وكان غاز الميثان، وهو غاز آخر من الغازات الدفيئة يساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري، هدفًا أيضًا لعدد من الالتزامات المناخية في المؤتمر.ومع ذلك، وجدت دراسة حديثة من ميزانية الكربون العالمية أن الانبعاثات الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري وصلت إلى مستوى قياسي في عام 2023.