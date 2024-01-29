علاج جديد للاكتئاب عبر التحفيز المغناطيسي للدماغ

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كشفت دراسة جديدة أن التحفيز المغناطيسي للدماغ يمكن أن يساعد في علاج الاكتئاب، حسب "فوكس نيوز".





تأثير التحفيز المغناطيسي على الدماغ: اضافة اعلان



وأُجريت الدراسة بواسطة باحثين من جامعة نوتنغهام في المملكة المتحدة، حيث قام الفريق بتجربة التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة "TMS" على أدمغة 255 مريضا يعانون الاكتئاب المقاوم للعلاج، وذلك على مدار 20 جلسة.ويتضمن التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة وضع جهاز على فروة الرأس لتوصيل نبضات مغناطيسية من الطاقة عبر الجمجمة إلى مناطق الدماغ التي يُعتقد أنها متورطة في الاكتئاب.وأكد فريق الدراسة أن أكثر من ثلثَي المشاركين استجابوا للعلاج، وأظهر ثلثهم تحسناً بنسبة 50 في المائة في الأعراض. ولم يعد الاكتئاب لخُمس المرضى، وفق النتائج التي نُشرت في مجلة «نيتشر» العلمية.قال الباحث الرئيسي في الدراسة، الدكتور ريتشارد موريس، أستاذ الطب النفسي بجامعة نوتنغهام: "بالنظر إلى أن هؤلاء المرضى المشمولين في الدراسة هم أشخاص لم يستجيبوا لمحاولتين علاجيتين سابقتين، ومرضوا لمدة سبع سنوات في المتوسط، فإن الحصول على معدل استجابة كبير كهذا، مع استجابة مستدامة لخُمس المرضى، هو أمر مشجع حقا".وأشار موريس إلى أنهم استخدموا التصوير بالرنين المغناطيسي لتخصيص موقع التحفيز المغناطيسي لكل مريض بشكل دقيق، وفقاً لحالته الصحية.