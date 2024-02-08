عقرب يختبئ في أمتعة مسافرة ويعيش في منزلها لمدة أسبوعين

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اختبأ عقرب في أمتعة مسافرة من كينيا إلى أيرلندا، وعاش في منزلها لمدة أسبوعين قبل أن يتم اكتشافه.





تفاصيل الواقعة



وقال جيمس هينيسي، مالك ومدير حديقة حيوان الزواحف الوطنية في مقاطعة كيلكيني، إن المرأة وتدعى ويكلو أفرغت حقيبتها بعد وصولها إلى منزلها من كينيا وتركت الحقيبة في غرفة نومها.وأشار إلى أنها نقلت حقيبتها بعد حوالي أسبوعين واكتشفت وجود عقرب فيشر ذو الذيل السمين تحتها.وأضاف لبرنامج الإخباري (RTE Morning Ireland): "لحسن الحظ، يحتوي المنزل الذي تعيش فيه المرأة على تدفئة تحت الأرضية، لذلك كان العقرب لطيفًا ودافئًا على الأرض".وأوضح هينيسي أن العقرب سيعيش بقية أيامه في راحة في وحدة السموم بحديقة حيوان الزواحف الوطنية، حيث سيتم استخدامه في العروض التعليمية.وتابع: "هذا النوع من العقارب ليس خطيرًا قاتلاً ولكن السم يمكن أن يسبب صعوبات في التنفس وألمًا شديدًا وبعض التورم الموضعي. ولحسن الحظ، لن يكون الأمر مهددًا للحياة إذا تعرضت للدغة".