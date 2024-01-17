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"عضة" راكب تعيد طائرة إلى المطار وعلى متنها 159 مسافرا.. تفاصيل غريبة

طيران
طائرة
أ أ
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أقدم راكب مخمور على متن طائرة تابعة لشركة ANA اليابانية على عض مضيفة الطائرة في منتصف الرحلة التي كانت متجهة إلى الولايات المتحدة.اضافة اعلان
وعلى إثر الحادث، عادت الطائرة التي كان على متنها 159 راكبًا، أدراجها إلى طوكيو. 

راكب يعض مضيفة

وأفادت شركة الطيران اليابانية أن الراكب وهو رجل يبلغ من العمر 55 عامًا ويعتقد أنه أمريكي، غرس أسنانه في ذراع أحد أفراد الطاقم بينما كان "في حالة سكر شديد"، مما أدى إلى إصابتها بجروح طفيفة، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".
ودفع الحادث طاقم الطائرة إلى العودة فوق المحيط الهادئ إلى مطار هانيدا، حيث تم تسليم الرجل إلى الشرطة.
ونقلت محطة TBS اليابانية عن الراكب قوله للمحققين إنه "لا يتذكر على الإطلاق" ما قام به.


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