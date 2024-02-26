عروسان يطلبان من المدعوين دفع تكاليف بوفيه حفل الزفاف!

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ربما لم يصادف أي منا مثل هذا الموقف من قبل عند دعوته لحضور حفل الزفاف، بعد أن فاجأ عروسان المدعوين لحفل عرسهما بطلب دفع تكاليف الطعام الذين سيتم تقديمه لهم.

وطلب العروسان وهما من الولايات المتحدة من أصدقائهما وعائلتيهما إرسال أموال إلى جانب الرد على الدعوة الخاصة بهما، من أجل "المساهمة في تكلفة" عشاء حفل زفافهما التي تصل إلى 40 دولارًا للفرد الواحد.



دعوة حفل الزفاف



ردود الفعل



وأرفق أحد المدعوين صورة من الدعوة التي أثارت حالة من الاستغراب والتنديد عبر إحدى المجموعات على موقع "فيسبوك"وجاء في نص الدعوة الذي بدأ بإعفاء الضيوف من التزامات شراء الهدايا: "بدلاً من الهدايا التقليدية، نطلب منك المساهمة في تكلفة بوفيه الاستقبال لدينا. سيسمح لنا هذا بمشاركة وجبة رائعة معًا وإنشاء ذكريات دائمة مع أحبائنا".ووفقًا للدعوة، فإن التكلفة للشخص الواحد ستكون 40 دولارًا للبالغين و40 دولارًا للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أقل، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".وطلب العروسان من المدعوين إشعارهما في الرد بالتكفل بثمن وجبة حفل العشاء من أجل "توفير أرقام دقيقة لمكاننا وضمان تجربة سلسة للجميع. يُرجى إدراج اسمك و"مساهمة بوفيه الزفاف في مرجع الدفع".وختمت الدعوة بما يلي: "إن وجودك في حفل زفافنا هو الهدية الأكثر أهمية التي يمكن أن نطلبها، ونحن ممتنون حقًا لحبك ودعمك بينما نبدأ هذا الفصل الجديد من حياتنا معًا".وقوبلت الدعوة بردود فعل مستهجنة، وكتب أحدهم: "إذا كنت لا تستطيع تحمل تكاليف حفل الزفاف، فلا تقيم حفل زفاف".في المقابل، تفاعل البعض مع طلب العروسين بالإيجاب. وقال أحد المؤيدين: "ليس لدي أي مشكلة على الإطلاق مع هذا، وأعتقد أنه من الغريب أن يتوقع الناس وجبة رائعة مجانًا، ولكنهم سيشتكون أيضًا إذا لم يكن الطعام جيدًا بما فيه الكفاية أو إذا لم يكن المكان مفتوحًا".وأضاف آخر: "إنه مبلغ معقول، وهو أقل مما قد ينفقه معظم الناس على هدية، وكانوا واضحين أنهم لا يريدون الهدايا مثل المساهمة".وعلى الرغم من الطلب الغريب للعروسين بتمويل حفل زفافهما، إلا أن خبيرة حفلات الزفاف سامانثا جيلكريست نصحت في مقابلة أجريت معها مؤخرًا بتقديم المال للعروسين لمساعدتهما على بدء حياة جديدة.وأضافت أن "المال بالنسبة لهما لبدء حياتهما الجديدة أو الذهاب نحو شهر العسل" هو هدية مناسبة تمامًا. لا يهم (ما هو)، لكنك لا تظهر أبدًا خالي الوفاض".