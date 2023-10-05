عجائب خلق الله.. فيديو يظهر كيف تتنفس الحيتان مثل البشر

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علي الرغم من أن الحوت يعيش في الماء لكنه له رئتان يتنفس من خلالهما مثل البشر، ولا يتنفس من الخياشيم كباقي الأسماك.

وتنتمي الحيتان الي فصيلة الثدييات، والتي تتنفس عن طريق الرئتين. يدخل الهواء إلي جسم الحوت ويخرج منه عبر فتحه أو فتحتين، وهذا يتوقف علي نوع الحوت، وتقع تلك الفتحة في الجزء العلوي من رأس الحوت، وتسمي (jet) فوهة . اضافة اعلان





النظام التنفسي للحيتان



حجم رئتي الحوت







في المقطع حوت خرج أعلى الماء للتنفس وبالإمكان رؤية أنفه بوضوح. الحيتان لديها رئتين تتنفس منها الهواء تماماً كما نفعل نحن البشر ولا تستطيع التنفس تحت الماء مثل الأسماك لأنها لا تملك خياشيم بل تأخذ الهواء من فتحتي أنف تقع مباشرة أعلى رؤوسها.في المقطع حوت خرج أعلى الماء للتنفس وبالإمكان رؤية أنفه بوضوح. pic.twitter.com/VrOfJRgSc6 October 5, 2023

ويسمح النظام التنفسي للحيتان بالبقاء لفترات طويلة تحت الماء دون الأكسجين.ويحدث الزفير عندما يصعد الحوت الى سطح الماء، يخرج الهواء الغني بثاني اكسيد الكربون من فتحة النفث، حيث يمكن رؤية الضباب الذي يخرجه الحوت من الحفرة النفاثة أعلى رأسه من مسافات بعيدة ثم يملأ الحوت رئتيه بالهواء النقي والغوص مرة أخرى.رئتا الحوت صغيرة لا تمتلأ بالكثير من الهواء، فهى تعمل مثل البالون أو العوامة للتكيف مع البيئة البحرية مما يقلل من قدرة الحوت على الغوص إلى أعماق كبيرة، ويتم توزيع كمية الهواء بين الرئتين وعضلات الجسم.وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، حوتًا يخرج أعلى الماء للتنفس عبر الرئتين.