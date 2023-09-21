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صحيفة تواصل الالكترونية

عبر الكواكب.. "المسند" يؤكد إمكانية رؤية الحوادث الماضية لو توفر هذا الشرط

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إمكانية رؤية الحوادث الماضية عبر الكواكب
أ أ
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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، أنه بات من الإمكان رؤية الحوادث الماضية عيانًا بيانًا كما حدثت، إذا توفرت بعض الشروط التقنية.اضافة اعلان

إمكانية رؤية الحوادث الماضية عبر الكواكب

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يمكن للإنسان رؤية الماضي مهما كان عمره التاريخي "سنة أو عقد أو قرن" أو أكثر، وبشكل علمي إذا توفرت تقنيات متقدمة جدًا لم تُصنع حتى الآن.
وأضاف أنه لو افترضنا جدلًا، انتقال شخص إلى سطح القمر فعند مراقبته الأرض عبر التلسكوب فهو في الواقع سيشاهد مناظر وحوادث أرضية مضى عليها ثانيتان، وهي تنطلق عبر الفضاء بسرعة الضوء "300 ألف كم في الثانية".
وأضاف أن الإنسان لو وقف على كوكب المريخ سيشاهد عبر تلسكوب فائق القوة مناظر وحوادث أرضية مضى عليها 4 دقائق، بينما لو وقف على كوكب بلوتو سيشاهد حوادث أرضية حية مضى عليها 5 ساعات ونصف الساعة.
وأكد أن هذا كله مشروط، بامتلاك تلسكوبًا قادرًا على رؤية الأرض عن قرب وهو لم يُصنع بعد.
وبين أن الشخص لو وقف قريبًا من نجم ألفا قنطورس "وهو أقرب نجم لشمسنا"، سيشاهد حوادث أرضية حية مضى عليها نحو 4 سنوات، وهذه المشاهد تسير بسرعة الضوء 9.4 تريليون كم في السنة حتى تصل لعينيه وهو على بعد 4 سنوات ضوئية من الأرض.

رؤية أحداث أرضية مرت منذ سنوات

فيما لو وقف قريبًا من نجم الشعرى اليمانية ستشاهد حوادث أرضية حية، مضى عليها نحو 8 سنوات، بينما لو وقف قريبًا من نجم الثريا ستشاهد حوادث أرضية حية مضى عليها 440 سنة، هذا شريطة أن يمتلك تلسكوبًا قادرًا على رؤية الأرض عن قرب.
وأشار إلى أنه لو كان الشخص واقفًا ومراقبًا لكوكب الأرض من طرف مجرتنا مجرة التبانة، ستشاهد مشاهد أرضية حية للإنسان الحجري القديم عام 98 ألف قبل الهجرة النبوية.

رؤية الأرض قبل 2.5 مليون سنة

 بينما لو كنت في مجرة المرأة المسلسلة "وهي أقرب مجرة لمجرتنا" ستشاهد كوكب الأرض قبل 2.5 مليون سنة من الآن.

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