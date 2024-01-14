الأحد، 02 رجب 1445 ، 14 يناير 2024

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عامل يتعرض للموت بطريقة بشعة في الكويت

وفاة عامل
حادث بشع لعامل في الكويت
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تعاملت فرق الإطفاء من مركزي كبد والبحث والإنقاذ بدولة الكويت، صباح اليوم الأحد، مع حادث سقوط عامل في خلاط الإسمنت داخل مصنع للخرسانة في منطقة كبد.اضافة اعلان
وقد أسفر الحادث عن وفاة العامل وتم تسليم المتوفى إلى الجهات المعنية، وفقًا لـ "الانباء".

شروط السلامة المهنية في الكويت

الجدير بالذكر أنه توجد عدة شروط للسلامة المهنية يجب على أصحاب العمل والعمال الالتزام بها في الكويت، وهي:
1ـ اتباع القوانين والتشريعات المحلية التي تنظم السلامة المهنية في الكويت، مثل قانون عمل القطاع الخاص رقم 6 لسنة 2010، وقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وقانون صحة المجتمع رقم 9 لسنة 1987.
2ـ اتباع المعايير الدولية التي تصدرها منظمات مثل منظمة العمل الدولية، والتي تتضمن اتفاقيات وتوصيات في مجالات مثل مكافحة التدخين، وحماية المهن الحرفية، وإدارة المخاطر.

توفير معدات السلامة في مكان العمل

3ـ توفير معدات وتجهيزات السلامة في مكان العمل، مثل أجهزة الإنذار والإطفاء، وأدوات الإسعافات الأولية، وأجهزة قياس المخاطر، وأدوات حماية شخصية.
4ـ توفير بيئة عمل آمنة تحقق شروط السلامة المهنية، مثل التهوية والإضاءة والصرف الصحي، والابتعاد عن المصادر المحتملة للحرائق أو التسربات أو التلوث.
5ـ تدريب وتوعية العاملين بشأن أهمية السلامة المهنية، وكيفية التصرف في حال حدوث حادث أو إصابة، وكيفية استخدام معدات وتجهيزات السلامة بشكل صحيح.

التبليغ عن أي خلل أو قصور في نظام السلامة

6ـ التبليغ عن أي خلل أو قصور في نظام السلامة المهنية إلى المسؤولين عنه، سواء كان ذلك في مستوى المؤسسة أو في مستوى الجهات الحكومية.
7ـ التعاون مع فرق التفتيش والرقابة التابعة للهيئات المختصة بالسلامة المهنية، مثل الهيئة العامة للقوى العاملة.

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