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عامل نظافة ينتحل صفة طبيب أسنان.. لن تصدق ما فعله!

طب الاسنان
العامل استغل عدم وجود الطبيب بالعيادة
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انتحل عامل نظافة صفة طبيب أسنان في عيادة خاصة بمدينة إسطنبول التركية، وخلع أسنان أحد المرضى ووصف له الدواء.
وفي التفاصيل، فقد اتصل المريض الذي يدعى هاكان يلدريم، الذي كان يعاني من ألم في الأسنان، بالعيادة، ليرد عليه عامل النظافة النظافة جمال شان أسلان، مقدمًا نفسه نفسه على أنه طبيب أسنان وحدد موعدًا له للحضور في المساء.اضافة اعلان
وبعد الترحيب بالمريض الذي ذهب إلى العيادة، اكتسب شان أسلان الثقة عندما أخبره عامل النظافة أنه محاضر في إحدى الجامعات؛ ثم قام بفحص أسنان يلدريم في العيادة التي كان فيها بمفرده وقرر إزالة 4 منها، بحسب ما أوردت صحيفة "زمان".

هل تعلمني وظيفتي؟

وحاول المريض إثناء الطبيب المزيف عن خلع الأسنان الخارجية؛ لكنه رد عليه بالقول: "هل تعلمني وظيفتي؟"، وقام بخلع أسنانه الأمامية الأربعة العلوية تحت التخدير الموضعي؛ وتقاضى رسوم فحص ألف ليرة دون إيصال أو فاتورة.
وذهب يلدريم، الذي كان وجهه منتفخا ويتألم بعد خلع أسنانه، إلى الصيدلية بالوصفة الطبية التي كتبها عامل النظافة.
لكن الصيدلي ذكر له أن الوصفة الطبية ليست مختومة، وبالتالي فإن مؤسسة الضمان الاجتماعي لن تغطي تكلفة الدواء، وحينها تم الكشف عن الخدعة التي تعرض لها يلدريم.

صدمة صاحب العيادة

وقال صاحب العيادة الدكتور إبراهيم ليفنت: "جمال هو عامل النظافة، فهو يأتي وينظف في المساء، وقد صدم الرجل مما سمعه، وقدم شكوى أمام المحكمة".
وقال يلدريم إن التورم في وجهه لم يهدأ لمدة شهر كامل، وأضاف في الدعوى، أنه: "بسبب التورم المفرط، حدث ترهل وكدمات دائمة تحت عيني، وتضررت أسناني بسبب العلاج غير الصحيح، كما أنني تعرضت لأذى نفسي".

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