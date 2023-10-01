عالم هولندي يحذر من وقوع زلازل في أول 3 أيام من أكتوبر الحالي

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قال العالم الهولندي هوغفرانك ربيتس إنه من الصعب تفسير هندسة الكواكب مع 4 اقترانات للكواكب موزعة على مدى الأيام العشرة القادمة. اضافة اعلان

وحذر في تويتة على صفحة في منصة "إكس" وقال: "أستطيع أن أقول إن الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر ستكون حرجة".





المحاذاة بين الكواكب





زلزال أكبر بقوة 7 درجات





تحذير قبل 9 أيام من زلزال المغرب





هندسة الكواكب



وأرفق العالم المثير للجدل نشرة تابعة للهيئة التي يتبعها SSGEOS، جاء فيها شرح للاقترانات والمحاذاة بين الكواكب في الفترة الحالية والقادمة، وتأثيرها المحتمل على الأرض في صورة هزّات أرضية.وقد تسببت تحذيرات هوغربيتس المتكررة في حالة من الهلع حول العالم، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الشهور القليلة الماضية.وجاء في النشرة التي أعاد نشرها هوغربيتس: "لقد حذرت في التحديث السابق من احتمال وقوع حدث زلزالي أكبر بقوة منتصف 7 درجات.وأشار إلى وقوع هزّات أرضية بالفعل وصلت قوتها إلى 6 في كيبولوان تالود بإندونيسيا وفي فانواتو، مؤكداً أنه "حتى الآن، لا يوجد حدث زلزالي أكبر".وأشار إلى أن التقلب الذي ميز الخط الذي يمر فوق المغرب حدث في 30 أغسطس، كان ذلك قبل 9 أيام من وقوع الزلزال.وإذا أخذنا التقلب في 23 سبتمبر وأضفنا 9 أيام، فسوف ينتهي بنا الأمر في 2 أكتوبر، ومشكلة التقلبات هي أننا لا نعرف متى يحدث زلزال أكبر، يمكن أن يكون من 1 إلى 9 أيام.وقال: نحن نعتمد على هندسة الكواكب، لدينا تسلسل هندسي للزاوية القائمة من 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، حيث ربما يبلغ ذروته، فيمكن أن يكون لدينا نشاط زلزالي أقوى يصل إلى 6.5 مليون تقريبًا.نرى في الثاني من أكتوبر مجموعة من الأشكال الهندسية الحرجة، وفي المنتصف لدينا عطارد والأرض ونبتون في اقتران، قد تبلغ هذه الهندسة الحاسمة في الأيام المقبلة ذروتها بهذا الاقتران.