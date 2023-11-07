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عالم الزلازل الهولندي يتوقع زلزالاً كبيرًا بالمنطقة بسبب الحرب في غزة

العالم الهولندي
عالم الزلازل الهولندي
أ أ

حذر عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، من كمِّ المتفجرات التي قصفتها إسرائيل على غزة منذ اندلاع الحرب في 7 من أكتوبر، مؤكدا أن ذلك قد يؤدي إلى زلزال كبير بالمنطقة.اضافة اعلان

على العالم وقف هذا الجنون

وقال العالم الهولندي المثير للجدل على حسابه في منصة "إكس" على العالم أن يجبر إسرائيل على وقف هذا الجنون، وفقًا لـ "العربية".
وبصرف النظر عن الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، فإن هذا القصف سيكون له في نهاية المطاف تأثير زلزالي كبير على المنطقة على طول البحر الميت.

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