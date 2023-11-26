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عاصر الملك عبد العزيز ويعيش وحيدا في جبال هروب.. قصة مواطن عاش أكثر من 100 عام

قصة مواطن - جبال هروب
جانب من الفيديو
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الحياة مليئة بالأعاجيب خاصة عندما تعثر على أحد المسنين أو المعمرين في المملكة، الذي يكون لديه الكثير من الذكريات والأحداث التي لا يعرفها الكثيرون، وهو ما وثقه مقطع فيديو للمعمر والمسن " جابر المجهلي".اضافة اعلان

وكان مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد وثق حياة مواطن يدعى "جابر المجهلي"،والذي يبلغ من العمر أكثر من 100 عام.

قصة مواطن يبلغ من العمر 100 عام:



وبحسب مقطع الفيديو المتداول، فإن المواطن عاصر فترة حكم الملك عبد العزيز، ولكنه لم يتزوج حتى الآن، وليس لديه أسرة.

 وأوضح أنه يعيش وحيدًا في بيوت حجرية قديمة، بجبال نعام في محافظة هروب.


وسرد المواطن خلال ظهوره في مقطع الفيديو بعض تفاصيل حياته، حيث يعيش في هذه البيوت منذ حكم الملك عبد العزيز، ثم الملك سعود، حتى فترة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

كما نوه  أنه أدرك الزلزال الذي حدث في المناطق الجبلية بجازان، قبل 86 عامًا، حيث كان عمره حينها ما يقارب 15 عامًا، لكنه يعش الآن بمفرده في الجبال دون أسرة لأنه لم يقدم على الزواج.

وأشار المواطن المسن إلى أنه ينام في العشاء ويستيقظ في الفجر، ويرسل أحد العمال لقضاء حوائجه من الأسواق وغيرها.


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