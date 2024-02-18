عاجل.. هل يؤثر برنامج ريف على الضمان المطور؟

أ أ

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن دعم ريف يؤخذ في الحسبان عند دراسة أهلية الضمان الاجتماعي.

وأضافت ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابها في منصة "إكس": "يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، وعليه يؤثر حصول المستفيد على دعم ريف عند دارسة نتيجة الأهلية".



وعليكم السلام

أهلاً بك ،

يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش وعليه يؤثر حصول المستفيد على دعم ريف عند دارسة نتيجة الاهلية

، شاكرين لك . — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) February 18, 2024

الحد المانع لمعاش الضمان



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



دعم ريف



تم زيادة الحد المانع في معاش الضمان الاجتماعي،ليصبح، 1320 ريالاً، لكل فرد مستقل بذاته، وعند تجاوزه يتم منع المواطن من صرف دعم الضمان الاجتماعي.فرد واحد - المانع 1320 ريالاًفردان- الحد المانع 1980 ريالاً3 أفراد- الحد المانع 2640 ريالاً4 أفراد - الحد المانع 3300 ريال.-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالًا للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.ودعم ريف هو عبارة عن دعم مادي يسهم في تنمية أنشطتهم الزراعية في القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج.





الشروط

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (ذكراً أو أنثى)، أو حاملاً لبطاقة التنقل (ذكراً أو أنثى).أن يكون المتقدم من مُمتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها البرنامج، ومباشراً لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.ألا يقل عمر المتقدم عن ٢١ عاماً.ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن (6,000) ريالاً.ألا يتجاوز اجمالي مبالغ الدعوم المباشرة عن (٥٤,٠٠٠) ريالاً سنوياً لكافة البرامج.ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المباشر المستفاد منها ثلاثة برامج.تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة في المزرعة.الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلاً في المنصة الإلكترونية.استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.رفع طلب الدعم على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.ترتبط مدة الدعم وقيمته بالسقف المحدد لكل قطاع.الالتزام بالأحكام العامة لكل قطاع.