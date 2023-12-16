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عاجل.. هذا ما فعله شاب كويتي مع عامل حاول تنكيس علم المملكة (فيديو)

علم المملكة
علم المملكة
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وجه شاب كويتي أحد العاملين بعدم تنكيس علم المملكة العربية السعودية، بعد تنكيس الأعلام في البلاد بعد وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

علم المملكة لا يُنكس


وقال المواطن الكويتي للعامل: "حبيبي هذا ما يتنكس هذا علم السعودية والذي يحتوي على راية التوحيد، أب أب نو دون، ليستجيب العامل ويترك العلم السعودي يرفرف في سماء الكويت بعد تنكيس بقية الأعلام".

وفاة الأمير نواف الأحمد


وفي وقت سابق، أعلن الديوان الأميري الكويتي أن مراسم دفن جثمان الشيخ نواف الأحمد الصباح مقتصرة على أقرباء سموه فقط بمسجد بلال بن رباح يوم غد الأحد.

وكان الديوان الأميري في الكويت، قد أعلن صباح اليوم السبت، وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”: “ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت”.


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