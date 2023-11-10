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عاجل.. موقف إنساني لأمير عسير مع امرأة فُجعت في ابنها وابنتها.. بماذا أمر؟ (فيديو)

صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة عسير
أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال
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وافق أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، الأمير تركي بن طلال، على الفور على تلبية طلب لوالدة أحد شهداء الواجب، وممرضة توفيت إثر تعرضها لعارض صحي .اضافة اعلان

رحمة علي حسن الضوان

وافتتح، أمس، الأمير تركي 45 مشروعًا صحيًا في المنطقة، وخلال الحفل، سلط الضوء على اختصاصية التمريض، رحمة علي حسن الضوان التي تعرضت لعارض صحي وهي حامل بتوأم، ثم نقلت إلى مستشفى عسير المركزي، وأدخلت العناية المركزة، وقدمت لها الرعاية الطبية الكاملة.
وقرر توليدها من قبل الفريق الطبي وهي حامل في الأسبوع الثامن والعشرين، وهي على جهاز التنفسي الصناعي وجهاز الإيكو.

وفي يوم الجمعة 21 من أكتوبر 2022 تم توليدها على يد فريق طبي متكامل من مستشفى أبها للولادة والأطفال، أثناء تواجدها في غرفة الرعاية المركزة بمستشفى عسير.
وانتقل أحد الطفلين لرحمة الله، والطفلة انتقلت إلى عناية  الخدج بمستشفى أبها للولادة والأطفال. 
وفي فجر يوم اثنين مؤلم، انتقلت اختصاصية التمريض رحمة إلى رحمة الله بعد معاناة شهرين مع المرض، ثم توفيت ابنتها الخديج في مستشفى للأطفال بعد ثلاثة أيام، بتاريخ 30 من نوفمبر 2022.
وكانت اختصاصية الممرضة الراحلة قد تفرغت للحصول على الماجستير في إدارة التمريض من جامعة الملك عبدالعزيز  وحصلت على الشهادة في عام 1443، وعادت للعمل في مستشفى محايل العام.

مشروع خيري

وقد أصر ورثتها بعد وفاتها على إقامة مشروع خيري بوزارة الصحة، وتم عقد الشراكة المجتمعية بين الشؤون الصحية بمنطقة عسير، وعن رحمة الضوان - رحمة الله عليها – ممثلة في والدتها عائشة عامر الأسمري، بإنشاء وتجهيز مبنى الرعاية الطبية المنزلية بمحافظة مأرب، ودعمه بسيارة دفع رباعي، عن الممرضة المتوفاة. 

إدخال الكهرباء إلى المسجد

وأثناء حضورها الحفل، تقدمت والدة اختصاصية التمريض بطلب إلى أمير منطقة عسير، قائلة إنها ترغب في إيصال التيار الكهربائي إلى مسجد شيدته على روح ابنها شهيد الواجب.
ولبى الأمير تركي طلبها على الفور، وقال لها: "وجودك اليوم شرف لي شخصيًـا"، وأعطى الأوامر بإدخال التيار الكهربائي على الفور إلى المسجد.


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