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عاجل.. منها خيل عربية.. هدايا ثمينة لمنقذ طفل الخرج (فيديو)

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الهدايا
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حظي فعل المواطن عبدالله مدلول العنزي، وعمله البطولي بتقدير كبير بين المواطنين، حيث ثمّن الكثيرون عمله وتضحيته لأجل إنقاذ طفل الخرج.

خيل عربية هدية لمنقذ طفل الخرج:اضافة اعلان

وكان من ضمن آخر هذه التقديرات لفعله البطولي، ما وثقه مقطع فيديو متداول لاستضافة الشيخ هزاع أبا الروس للعنزي، منقذ طفل الخرج.
ويظهر الفيديو تقديم الشيخ هزاع للعنزي هدية عبارة عن مبلغ مالي في شيك وسيف وبشت وعطر العود وخيل عربية أصيلة.
وأعرب العنزي عن شكره لمستضيفيه مؤكدا أنه لم يفعل سوى الواجب، حيث أشاد أبو الروس والحضور بتصرف العنزي البطولي وأن الهدايا أقل مما يستحق على عمله البطولي.

أمير الرياض يستقبل منقذ طفل الخرج: 

وقبل يومين استقبل أمير الرياض فيصل بن بندر منقذ طفل  الخرج عبدالله مدلول العنزي، تكريما له على عمله البطولي.
وكان عبدالله مدلول العنزي منقذ طفل الخرج قد أكد أن ما قمت به ليس عملا بطوليا، مضيفا حينما شاهدت الطفل معاذ في الشارع لاحت لي صورة طفلي.

هدايا لمنقذ طفل الخرج:

فيما تداول نشطاء أن المواطن عبدالله مدلول العنزي، الذي أنقذ طفلاً في محافظة الخرج وضحى بسيارته في سبيل ذلك، قد تلقى عددا من الهدايا شملت سيارات ومبالغ مالية وغيرها، تقديرا لعمله البطولي.

والد طفل الخرج:

وكان والد طفل الخرج قد ظهر في مقطع فيديو تداوله نشطاء على منصة "إكس"، حيث علق واقعة إنقاذ ابنه "الطفل معاذ".
وبحسب مقطع الفيديو يقول والد الطفل بعد إنقاذه من حادث سيارة على أحد الطرق بمحافظة الخرج :"إنه اعتبر ابنه ميتا، قبل أن يتم إنقاذه من قبل المواطن عبدالله مدلول العنزي".
وأوضح أنه خرج من المنزل للصلاة في المسجد ولا يعلم أي شيء عن خروج ابنه من البيت، وعندما رأى الحادث لم يستطيع الوقوف على قدميه حتى الصباح.
وتابع قائلا: "الشكر لله على إنقاذ ابني، وما فعله أبو محمد أعجز عن وصفه ومهما قدمت له لن أوفيه حقه، وموقف لن أنساه لبطولته وتضحيته".

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