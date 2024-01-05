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عاجل.. مختص بالشأن الاجتماعي يُحذر من هذا الخطر للشعوذة واتباع الدجالين (فيديو)

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تركي الغامدي
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حذر المختص بالشأن الاجتماعي الدكتور تركي الغامدي، من خطورة لجوء البعض إلى الدجالين والمشعوذين المدعين لعلم الغيب.

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الشعوذة خطر عقائدي ومجتمعي

وأكد في تصريحات لـ "الإخبارية" أن الشعوذة خطر عقائدي ومجتمعي، مبينًأ أن أمر  الدجل والشعوذة هو قديم وليس حديثًا.
وأضاف أن المشكلة هي سهولة الوصول إلى أهل الدجل و الشعوذة في هذه الأيام، لأنه في الماضي كان الناس يسمعون عنهم مجرد سماع ولا يسطيعون رؤيتهم والوصول إليهم.


الدجل والشعوذة متاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وبين أن الدجل والشعوذة أصبح متاحًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبأقنعة محسنة وطرق لا تخطر ببال، وتسمية الأمور بغير اسمها لبيع الوهم وخداع الناس بغير وجه حق.
وشدد على ضرورة الانتباه لحيل أهل الدجل والشعوذة وباعة الوهم ومروجي المخدرات والسحرة على مواقع التواصل الاجتماعي.




 

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