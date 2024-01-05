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عاجل.. للطلاب.. 9 نصائح لا تفوتك للاستفادة من إجازة الفصل الدراسي الثاني

طلاب الجامعات
فترة الإجازة فرصة لتحقيق بعض الأهداف
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بدأ طلاب وطالبات التعليم العام والمعلمون بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة بنهاية دوام أمس الخميس، إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1445هـ.اضافة اعلان
وتبلغ مدة إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، 10 أيام، ابتداءً من 22/ 6/ 1445ه، الموافق 4/1/2024م، إلى 2/ 7/ 1445ه، الموافق 14/1/2024م.

 

نصائح لتحقيق أقصى استفادة من إجازة الفصل الدراسي الثاني


من المؤكد أنك ستشعر بأن فترة الإجازة ستمر بسرعة، لكن يمكن تحقيق أقصى استفادة منها من خلال التخطيط الجيد، فقد تكون الإجازة وسيلة مثمرة، تعمل خلالها على استجماع قواك، وإعادة صياغة منهجك في التعامل مع الوقت بشكل صحيح. 
وفيما يلي مجموعة من النصائح التي تقدمها جامعة نيويورك خلال فترة الإجازة القصيرة:

1. اعتن بنفسك

تذكر أن صحتك الجسدية والعقلية والعاطفية لها أهمية قصوى ولها الأسبقية على أي شيء آخر. أعط لنفسك فترة للتأمل وتقدير التقدم الذي حققته حتى الآن.

2. امتلك عقلية متطورة 

يفكر العديد من الطلاب في البداية في الإجازة في ضوء سلبي، لكنها تعد فرصة جيدة لإعادة ترتيب الأولويات وتحقيق التقدم الذي يأملونه لأنفسهم.
قم بإعداد قائمة بالأشياء التي تتطلع لتحقيقها، واكتب الإجراءات التي يمكنك اتخاذها، فلا يمكننا أن نتعلم دون مواجهة بعض التحديات، والطلاب الذين يمتلكون "عقلية النمو" (يرون التحديات فرصة لتحسين مستواهم) عادة ما يحققون أداء أفضل ويكونون أكثر سعادة.

3. إنجاز المهام المتأخرة 

اقض فترة الإجازة في إنهاء أي مهام لم تتمكن من إنجازها خلال الفصل الدراسي السابق حتى لا تكون متأخرًا عن زملائك.

4. حافظ على نشاطك الذهني 

لطلاب الذين يصفون الإجازة بأنها تجربة إيجابية يميلون إلى الاستفادة من من الوقت لتعلم أشياء جديدة، والقراءة، وحتى إعداد برامج تعليمية لأنفسهم.
إن تطوير مهارة أو هواية جديدة سيساعد أيضًا في الحفاظ على نشاطك الذهني في أوجه عند عودتك إلى دراستك. 
هل هناك موضوع أو مؤلف كنت ترغب دائمًا في قراءته أو القراءة عنه؟ ما هو النشاط أو المهارة أو الهواية التي ترغب في تطويرها؟ كيف ستعمل على تحقيق ذلك؟

5. ابق على اتصال مع أصدقائك وزملائك 

على الرغم من أنك قد لا تحضر دروسًا، ابق على اتصال وثيق مع أصدقاء وزملاء الدراسة. وتذكر أنك ستعود إلى دراستك قريبًا، لذا حافظ على تلك الصداقات. كما أن ذلك يمكن أن يساعدك في توفير التشجيع والدعم لك أثناء إجازتك.

6. حافظ على روتين طبيعي

حاول الالتزام بالروتين قدر الإمكان. التزم بروتين نومك/استيقاظك الطبيعي واحصل على قسط كافٍ من النوم. تجنب الأنشطة التي تخالف جدولك الزمني، مثل الإفراط في مشاهدة الوسائط أو ألعاب الفيديو، مما يجعلك على أهبة الاستعداد عند العودة إلى المدرسة.  

7. عش نمط حياة صحي

حافظ على نظام غذائي صحي ومنتظم، مع ممارسة التمارين. ابتعد عن الأخبار وأي وسائل إعلام قد تسبب لك التوتر.  

8. تحديد الأهداف للفصل الدراسي القادم

جهز نفسك للنجاح عند عودتك إلى الفصل الدراسي القادم من خلال تحديد الأهداف لنفسك! تذكر أن أهدافك يجب أن تكون ذكية: محددة وقابلة للقياس وقابلة للتنفيذ وواقعية وفي الوقت المناسب. 

9. سامح نفسك

حاول استخدام لغة إيجابية عند التحدث عن نفسك وتجاربك. سامح نفسك على أي شيء حدث في الماضي. 

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