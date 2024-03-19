عاجل.. لسبب عجيب المغني الأمريكي "لِيل جون" يشهر إسلامه بمسجد الملك فهد (فيديو)

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أشهر مغني الراب والمنتج الأمريكي الشهير، لِيل جون، إسلامه في أحد مساجد ولاية كاليفورنيا، في ثاني حالة اعتناق للإسلام بين الأوساط الشهيرة بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الأول من رمضان.





ليل جون يشهر إسلامه



أحداث مهّدت لإسلام ليل جون







من هو مغني الراب الأمريكي ليل جون؟



وقبل أداء صلاة الجمعة، حضر جون إلى مسجد الملك فهد في مدينة لوس أنجلوس كبرى مدن كاليفورنيا، معلنًا اعتناقه الإسلام، وفقًا لـ"الأناضول".وفي مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر مغني الراب الأمريكي وهو ينطق الشهادتين باللغتين العربية والإنجليزية.وخلال مقابلة له في الشهر الماضي، أوضح جون كيف أن طلاقه من زوجته وبلوغه سن الخمسين، وكلاهما حدث في السنوات القليلة الماضية، قاداه إلى مسار مختلف، على المستويين الشخصي والمهني.وقال جون: "لقد كنت دائمًا أتأمل قليلاً، ولكن عندما بلغت الخمسين من عمري، بدأت أمر بالكثير من الأشياء"، ومن ثم فجر مفاجأة أنه وزوجته لم يعودا معًا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".وأكمل: "بدأت في الطلاق، وأنا منفصل الآن.. وكانت كل المشاعر الناجمة عن الطلاق وكل هذه العملية تؤثر فيّ حقًا، لذلك، وجدت أنني يجب أن أبدأ بالذهاب إلى الداخل لتهدئة نفسي".وبعد انتشار أخبار طلاقه، صرح مندوب ليل جون لمجلة "PEOPLE" قائلا: "منذ عامين تقريبًا، قرر ليل جون وزوجته نيكول الانفصال.. هذا كان انفصالاً وديًا، وبما أن ليل جون شخصية عامة، فإن شؤون عائلته ستبقى خاصة في هذا الوقت".وعبّر العديد من المسلمين حول العالم عن سعادتهم بخبر اعتناق جون الإسلام، وقاموا بتهنئته على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.وذكر جون في منشور على صفحته: "شكرًا لكم إخوتي وأخواتي على الحب والرسائل الإيجابية".وولد مغني الراب عام 1972 في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، واسمه الحقيقي جوناثان إتش سميث، ومعروف بدوره الرائد في تقديم هذا النوع الفرعي من موسيقى الهيب هوب (الراب) في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.ومؤخرًا، أطلق ليل جون الذي يحظى بمتابعة أكثر من مليون مستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي والمعروف باهتمامه بالمعتقدات الباطنية، ألبومه التأملي ولاقى اهتمامًا كبيرًا.وجون، ثاني أمريكي يعتنق الإسلام خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الحالي، بعد الكاتب والناشط شون كينغ.