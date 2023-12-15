عاجل.. لراغبي التنزه أثناء العطلة .. أفضل 5 متنزهات وحدائق في المملكة

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تمتلك المملكة العديد من الحدائق والمتنزهات الخلابة التي تأسر بجمالها وبما تمتلكه عقول الزائرين، ولعل أبرز هذه المتنزهات والحدائق ما يلي:





أفضل حدائق ومتنزهات: اضافة اعلان





1- حديقة حيوانات الرياض



2- جزيرة أم القماري



3 - حديقة تهامة



4- منتزه نوفا بالرياض.



5 - حديثة وادي مداخل



استقبال الزوار



وجهة فريدة



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تضم 1300 حيوان من 190 فصيلة .تقع في البحر الأحمر قرب محافظة القنفذةتقع في حي العزيزية بجدةضمن محمية شرعان بالعلا.في وقت سابق، افتتحت أول حديقة حيوان مغلقة ، ضمن تقويم فعاليات جدة 2023، وتتضمن مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحيوانات البرية والمفترسة من مختلف أنحاء العالم، والحيوانات الأليفة والنادرة، والطيور المختلفة والزواحف.وتضم حديقة الحيوان 10 مناطق رئيسية: الفلامنجو، والزواحف، والطيور، والسلاحف، وحديقة الأرنب العملاق، وبيت الليمور، والسرقاط، والنيص، ولوكلاند، وحديقة الألدابرا، حسب الوطن.أيضا هناك منطقة خاصة بالمقاهي والمطاعم، ونقاط الألعاب والمسابقات ذات الجوائز المختلفة. وستقام في الحديقة عدة عروض ترفيهية: السفاري، والزرافة، والسلاحف، والطبول، والفلامنجو.وتعد الحديقة التي تقع بالقرب من كورنيش جدة وجهة فريدة من نوعها لمحبي الحيوانات، حيث شهدت في أول أيام افتتاحها تفاعلا كبيرا من الأطفال مع الحيوانات الأليفة والصديقة والنادرة، وأبدوا استمتاعهم بالعروض والأنشطة الترفيهية، في تجربة لا تنسى وتناسب الصغار الذين حضروا بكثافة مع ذويهم.