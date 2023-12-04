الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. كم باقي على رمضان؟.. العد التنازلي لشهر الصيام

هلال رمضان
أكثر من 3 شهور على قدوم شهر رمضان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كما فضّل الله تعالى بعض الأيام على بعض، فقد اختص شهر رمضان بعظيم الفضل على سائر الشهور؛ ففيه ليلة خير من ألف شهر، وفيه تنزل القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم.اضافة اعلان
لأجل هذا الفضل والمنة العظيمة، وجب على المسلمين أن يستعدوا لشهر الصيام، وأن يتجهزوا لقدومه، حتى يكتبهم الله من المقبولين فيه، صيامًا وصلاة وقيامًا وقراءة للقرآن.

موعد شهر رمضان 1445هـ

وشهر رمضان 1445هـ سيبدأ على الأرجح يوم الاثنين 11 أو الثلاثاء 12 مارس 2024م. وحتى قدومه ينبغي على المسلم أن يتهيأ نفسيًا وعباديًا من أجل صيامه على أكمل وأتم وجه يرضى الله به عنه. 
يقول معلى بن الفضل: كانوا (يعني الصحابة) يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم. 
وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، اللهم سلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلاً.
والدعاء ببلوغ رمضان، والاستعداد له سنة عن النبي المصطفي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الطبراني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه كان إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان". (قال الألباني: إسناده فيه ضعف).
ووصفت السيدة عائشة رضي الله عنها كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعد لرمضان، فتقول: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلاً.

الدعاء لبلوغ رمضان

ومما كان يدعو به عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا".
وكان من دعاء أُسيد بن أبي طالب: "اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة".
ويستحب للمسلم أن يقوم من الآن بالعديد من الأمور حتى قدوم شهر رمضان، ومن ذلك: التوبة، وصيام النافلة، والإكثار من العبادة وقيام الليل، حتى ما إذا بلغ شهر الصيام كان في أفضل حال وأتم استعداد لأدائه على أفضل وجه.
والأيام المقبلة وحتى قدوم شهر رمضان تعد فرصة لقضاء الأيام التي أفطرها البعض خلال السنة الماضية، لتكون بمثابة تدريب عملي للتجهز لقدومه.

 

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-12-04 at 1.21.32 AM
2:33 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

دراسة حديثة: التفاؤل المفرط مرتبط بانخفاض القدرات المعرفية

WhatsApp Image 2023-12-03 at 10.15.26 PM
11:28 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

شاهد .. لحظة هروب جرذان من داخل دبابة أثناء تشغيلها

WhatsApp Image 2023-12-03 at 8.38.10 PM
9:48 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

في خطوات بسيطة .. كيف تستعد بشكل احترافي لمقابلات التوظيف؟

طائرة
6:07 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

تجمد طائرة والتصاقها بالأرض في مطار أوروبي شهير بسبب الثلوج العاتية

اقرأ أيضا

وفاة طفل بعد أكله من "شجرة الموت" بهذه الدولة

عاجل.. "تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

ما حكم تأجيل الصلاة بسبب الحجز في المستشفى؟ الخثلان يجيب

في موسم الجني.. احذر أن ترتكب هذا الخطأ في جني البن

"الفوزان" يكشف حكم حرق أو دفن أو تمزيق الأوراق القديمة التي بها ذكر الله

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

العمل الليلي
6:45 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

العمل ليلاً يُصيب بالأمراض القلبية في هذه الحالة

توائم افريقية
3:24 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

حالة طبية نادرة.. حكاية سبعينية أنجبت توأمين

شؤون المسجد الحرام- المسجد الحرام - الجمعة
2:07 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

دعاء خطيب المسجد الحرام في خطبة الجمعة لأهالي غزة (فيديو)

فيصل غزاوي - خطيب المسجد الحرام - الجمعة
1:34 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

خطيب المسجد الحرام: يا من سترك الله في الخلوات ولم يفضحك.. احذر هذا الأمر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

جدارات
10:06 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة وشروط التسجيل في منصة جدارات للحصول على وظيفة 1445

ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في المملكة
9:49 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

4 أسباب لارتفاع أسعار السيارات المستعملة في المملكة

هلال رمضان
9:17 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. كم باقي على رمضان؟.. العد التنازلي لشهر الصيام

سفارة المملكة في أوغندا
8:56 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في تايلند لجميع المواطنين

هاكرز
7:36 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. مستشار قانوني: عقوبات مغلّظة لمستخدمي VPN بالمملكة (فيديو)

سيارة آلية
8:46 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

7 مميزات و4 عيوب.. معلومات تهمك عن السيارات ذاتية القيادة