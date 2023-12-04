عاجل.. كم باقي على رمضان؟.. العد التنازلي لشهر الصيام

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كما فضّل الله تعالى بعض الأيام على بعض، فقد اختص شهر رمضان بعظيم الفضل على سائر الشهور؛ ففيه ليلة خير من ألف شهر، وفيه تنزل القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم. اضافة اعلان

لأجل هذا الفضل والمنة العظيمة، وجب على المسلمين أن يستعدوا لشهر الصيام، وأن يتجهزوا لقدومه، حتى يكتبهم الله من المقبولين فيه، صيامًا وصلاة وقيامًا وقراءة للقرآن.





موعد شهر رمضان 1445هـ



الدعاء لبلوغ رمضان



وشهر رمضان 1445هـ سيبدأ على الأرجح يوم الاثنين 11 أو الثلاثاء 12 مارس 2024م. وحتى قدومه ينبغي على المسلم أن يتهيأ نفسيًا وعباديًا من أجل صيامه على أكمل وأتم وجه يرضى الله به عنه.يقول معلى بن الفضل: كانوا (يعني الصحابة) يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم.وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، اللهم سلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلاً.والدعاء ببلوغ رمضان، والاستعداد له سنة عن النبي المصطفي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الطبراني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه كان إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان". (قال الألباني: إسناده فيه ضعف).ووصفت السيدة عائشة رضي الله عنها كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعد لرمضان، فتقول: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلاً.ومما كان يدعو به عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا".وكان من دعاء أُسيد بن أبي طالب: "اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة".ويستحب للمسلم أن يقوم من الآن بالعديد من الأمور حتى قدوم شهر رمضان، ومن ذلك: التوبة، وصيام النافلة، والإكثار من العبادة وقيام الليل، حتى ما إذا بلغ شهر الصيام كان في أفضل حال وأتم استعداد لأدائه على أفضل وجه.والأيام المقبلة وحتى قدوم شهر رمضان تعد فرصة لقضاء الأيام التي أفطرها البعض خلال السنة الماضية، لتكون بمثابة تدريب عملي للتجهز لقدومه.

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