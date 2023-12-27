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عاجل.. في ساحة القصاص بجدة.. تفاصيل جديدة حول عفو "القريقري" عن قاتل ولده (فيديو)

القتيل الحربي
الشيخ الزهراني يتحدث برفقة والد القتيل
أ أ
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كشف الشيخ الدكتور علي الزهراني، رئيس لجنة الإصلاح بمكة المكرمة عن تفاصيل وأسرار عفو والد القتيل أحمد القريقري الحربي عن قاتل ابنه لوجه الله في ساحة القصاص، ابتغاء الأجر والمثوبة من الله.اضافة اعلان

والد القتيل أحمد القريقري الحربي 

وقال الزهراني في مقطع فيديو تم تداوله عبر منصة "إكس"، ظهر فيه يمسك بيد والد القتيل، إنه بذل محاولات مرارًا لإقناع الأخير بالتازل عن القصاص من قاتل والده، لكنه قوبل برده: "ما أبغى إلا شرع الله"، في إشارة إلى تمسكه بتطبيق القصاص على قاتل ولده.
وأشار إلى أنه عجز عن إقناعه بذلك حتى ليل القصاص، وظل قرابة ساعة ونصف وهو يترجاه بحضوره وأولاده، إلا أن ولي الدم أصر على موقفه الرافض.
لكنه وقبل تنفيذ الحكم في ساحة القصاص بجدة، وفي ظل محاولات الترغيب وتذكيره بفضل الله في العفو عن القاتل، أدى والد القتيل ركعتين ومعه أولاده، وبعد أن فرغ منهما طلب تقريب القاتل منه والسيف مرفوع، ومن ثم نظر إلى السماء، وقال: "عفوت عنه لوجه الله".

تفاصيل واقعة القتل



وتعود تفاصيل الواقعة التي شهدتها في أحد أحياء شرق محافظة جدة -حي الحمدانية- إلى أكثر من 4 سنوات، عندما نشب عراك جماعي استخدم فيه أسلحة بيضاء، مما أدى إلى مقتل الشاب أحمد القريقري الحربي - في العقد الثالث من العمر - وأصيب آخرون، تم نقلهم إلى المستشفى.
وعادت الواقعة للتداول على نطاق واسع الشهر الماضي، في أعقاب مناشدات بطلب العفو من أسرة القاتل والأعيان.
ولم تتمالك والدة المعفو عنه الناجي من القصاص مترك القحطاني دموعها وأجهشت بالبكاء فرحًا عقب تلقيها خبر عفو والد المقتول أحمد القريقري عن نجلها لوجه الله.
وظلت تكرر الدعاء لأهل المقتول بالدعاء لهم بالجنة والسعادة والرزق، مؤكدة أنها لم تيأس من رحمة الله، واختتمت بالدعاء للمغدور به الراحل أحمد بالجنة، وأن الله يعوض أهله، وأنها لن تنسى هذا المعروف لأسرة المقتول طول حياتها.

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