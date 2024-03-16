عاجل.. "صنائع المعروف تقي مصارع السوء".. ينجو من حادث مميت بسبب عمله الخيري (فيديو)

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روى الشيخ الدكتور عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، كيف أن شخصًا نجا من حادث سير مميت بسبب صنائع الخير.

جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة، عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) مساء اليوم الجمعة.





تفاصيل الحادث







الشيخ عبد الله المطلق يحكي قصة أحد الأشخاص نجا من حادث على الطريق السريع بسبب عمله الخيريpic.twitter.com/mbQpUrP04z #الإخبارية فيديو | "صنائع المعروف تقي مصارع السوء"..الشيخ عبد الله المطلق يحكي قصة أحد الأشخاص نجا من حادث على الطريق السريع بسبب عمله الخيري #الحملة_الوطنية_للعمل_الخيري March 15, 2024



الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة

وصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة، عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان).

وتستمر الحملة من مساء اليوم الجمعة 5 من رمضان 1445هـ الموافق 15 من مارس 2024، حتى نهاية الشهر الفضيل.

وتستقبل منصة إحسان إسهامات المحسنين والباذلين رقميًا خلال الحملة في مختلف المجالات الخيرية والتنموية، ولصندوق إحسان الوقفي، بكل موثوقية وأمان من خلال تطبيق المنصة وموقعها الإلكتروني (Ehsan.sa) أو عبر الرقم الموحد: 8001247000.



منصة إحسان

وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) قد كُلِّفت بتأسيس منصة إحسان بموجب أمرٍ سامٍ كريم.

تحظى المنصة بمتابعة لجنة إشرافية مكونة من 13 جهة حكومية تعمل وفق حوكمة متينة ومحكّمة ضمن المساعي الوطنية الرامية إلى تمكين القطاع الخيري رقميًا بما يدعم مكانة المملكة الرائدة في الخير والعطاء.

وبلغ إجمالي التبرعات التي تلقتها المنصة منذ إطلاقها حتى الآن ما يزيد على 5 مليارات ريال وصل نفعها لأكثر من 4.8 ملايين مستفيد ومستفيدة من الفئات المستحقة.



وقال المطلق في تصريحات عبر فضائية "الإخبارية": "أصابه حادث على طريق الخرج، كل الذين يرون سيارته قالوا إنه لا يمكن أبدًا أن ينجو، لكنه خرج منها سالمًا معافًا".وربط المطلق بين نجاة هذا الشخص وصنائع المعروف، إذ ينقل عنه: "أنا كنت في طريقي إلى الخرج، معي أموال لخالاتي وبناتهن وهن فقيرات وأوضاعهن المادية صعبة. رب العالمين حماني من هذا الحادث الذي يُجمع كل من رآه أننا لن نبقى أحياء".وعلق المطلق: "هذا العمل الأول الذي نستفيده من صنائع المعروف".