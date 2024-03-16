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عاجل.. "صنائع المعروف تقي مصارع السوء".. ينجو من حادث مميت بسبب عمله الخيري (فيديو)

الشيخ عبدالله المطلق
الدكتور عبد الله المطلق
أ أ
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روى الشيخ الدكتور عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، كيف أن شخصًا نجا من حادث سير مميت بسبب صنائع الخير.اضافة اعلان
جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة، عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) مساء اليوم الجمعة.

تفاصيل الحادث

وقال المطلق في تصريحات عبر  فضائية "الإخبارية": "أصابه حادث على طريق الخرج، كل الذين يرون سيارته قالوا إنه لا يمكن أبدًا أن ينجو، لكنه خرج منها سالمًا معافًا".
وربط المطلق بين نجاة هذا الشخص وصنائع المعروف، إذ ينقل عنه: "أنا كنت في طريقي إلى الخرج، معي أموال لخالاتي وبناتهن وهن فقيرات وأوضاعهن المادية صعبة. رب العالمين حماني من هذا الحادث الذي يُجمع كل من رآه أننا لن نبقى أحياء". 
وعلق المطلق: "هذا العمل الأول الذي نستفيده من صنائع المعروف".

 

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