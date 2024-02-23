عاجل.. خطيب المسجد الحرام: احذروا هدر النعم في الولائم والأعراس (فيديو)

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حذر خطيب المسجد الحرام، الشيخ عبدالرحمن السديس من إهدار النعم في الولائم والأعراس وأنواع الاستهلاك والكماليات، داعيًا إلى شكر الله على نعمه ليزيدها لكم ولا يمنعها عنكم.





نعمة الطعام والشراب



الإهدار والتبذير



pic.twitter.com/suiN6LQtRA خطيب المسجد الحرام عبد الرحمن السديس: احذروا هدر النعم في الولائم والأعراس وأنواع الاستهلاك والكماليات.. واشكروا الله على نعمه ليزيدها لكم ولا يمنعها عنكم #الإخبارية February 23, 2024

وقال السديس في خطبة الجمعة اليوم: "ثمة نعمة أخرى ظاهرة لكل شكور أواب، إنها نعمة الغذاء من الطعام والشراب التي لا تستقيم أبدان البشر، ولا تصح أجسادهم إلا بها، وبفقدها يفقد الأمل المعقود والطموح المنشود".وأضاف: "وقد امتن الله على عباده بهذه النعمة العظيمة: "فلينظر الإنسان إلى طعامه"، وقوله جل في علاه: "وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعًا منه".وتابع: "ألا فليحذر العباد مغبة كفر نعم الله بالتخوض فيها بغير حق، وصرفها فيما يسخط المنعم المتفضل جل وعلا، وإهدارها بالتبذير والإسراف، وعدم الحفظ بل والإتلاف، ويظهر ذلك في الولائم والأعراس، والسلع والبضائع والإنتاج، وأنواع الاستهلاك والكماليات".وحذر خطيب المسجد الحرام، قائلاً: "فإن ذلك الهدر منكر ذميم، ومرتعه وبيل ووخيم، "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين"، "ولا تبذر تبذيرًا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورًا".وقال إنه "وإزاء هذا الفضل والإحسان الذي تفضل به المنعم الكريم المنان، فإنه يتحتم علينا شكره لتتابع إحسانه وإنعامه".