عاجل.. تعرف على أقصر وأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445

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يترقب العالم الإسلامي دخول شهر الصيام، في مارس 2024، فأين سيصوم المسلمون أطول الساعات؟ وما البلدان التي سيكون النهار فيها قصيراً؟ اضافة اعلان





أقصر وأطول ساعات الصيام في رمضان







ساعات الصيام في عواصم الدول العربية والإسلامية



ساعات الصيام في عواصم الدول العربية







ساعات الصيام في أبرز العواصم الإسلامية







أطول ساعات الصيام في رمضان 2024







أقصر ساعات الصيام في رمضان 2024







بدايةً، لا بد من الإشارة إلى أن عدد ساعات الصيام مرتبطٌ بطول النهار، والذي يعتمد بدوره على خطوط العرض.فكلما كانت الدولة أقرب إلى القطب الشمالي، كانت ساعات الصيام فيها أطول في هذا الوقت من السنة، وكلما ابتعدت عن خط الاستواء باتجاه الجنوب كان النهار أقصر.وفي رمضان هذا العام، تسجل مدينة بورتو مونت في تشيلي أقصر نهار، حيث سيصوم المسلمون 12 ساعة و44 دقيقة، بينما ستشهد نوك عاصمة جرينلاند أطول ساعات الصيام بواقع 17 ساعة و26 دقيقة.وعلى مستوى العواصم الإسلامية، تسجّل كمبالا في أوغندا أقصر ساعات النهار بواقع 13 ساعة و17 دقيقة، في حين يبلغ عدد ساعات الصيام في نور سلطان عاصمة كازاخستان 15 ساعة و33 دقيقة.أما على مستوى العواصم العربية، فتسجل موروني في جزر القمر أقصر ساعات الصيام بـ 13 ساعة و4 دقائق، بينما تسجل الرباط في المغرب أطول نهار بواقع 14 ساعة و23 دقيقة.وفيما يلي قوائم ساعات الصيام في عواصم الدول العربية والإسلامية وأبرز دول العالم.موروني، جزر القمر – 13:04 ساعةمقديشو، الصومال – 13:19 ساعةجيبوتي، جيبوتي – 13:31 ساعةصنعاء، اليمن – 13:39 ساعةنواكشوط، موريتانيا – 13:41 ساعةالخرطوم، السودان – 13:44 ساعةمسقط، عمان – 13:53 ساعةالرياض، السعودية – 13:56 ساعةأبوظبي، الإمارات – 13:56 ساعةالدوحة، قطر – 13:57 ساعةالمنامة، البحرين – 13:59 ساعةالجزائر، الجزائر – 14:02 ساعةالكويت، الكويت – 14:07 ساعةعمان، الأردن – 14:11 ساعةالقاهرة، مصر – 14:14 ساعةبغداد، العراق – 14:16 ساعةتونس، تونس – 14:17 ساعةبيروت، لبنان – 14:17 ساعةالقدس، فلسطين – 14:17 ساعةدمشق، سوريا – 14:18 ساعةطرابلس، ليبيا – 14:21 ساعةالرباط، المغرب – 14:23 ساعةكمبالا، أوغندا – 13:17 ساعةجاكرتا، إندونيسيا – 13:17 ساعةكوالالمبور، ماليزيا – 13:18 ساعةماليه، جزر المالديف – 13:21 ساعةبندر سري بكاوان، بروناي – 13:22 ساعةأبوجا، نيجيريا – 13:27 ساعةنجامينا، تشاد – 13:31 ساعةباماكو، مالي – 13:32 ساعةدكار، السنغال – 13:36 ساعةداكا، بنغلاديش – 13:51 ساعةكراتشي، باكستان – 13:54 ساعةكابل، أفغانستان – 14:19 ساعةطهران، إيران – 14:23 ساعةعشق آباد، تركمانستان – 14:29 ساعةدوشنبه، طاجيكستان – 14:31 ساعةباكو، أذربيجان – 14:39طشقند، أوزبكستان – 14:41 ساعةتيرانا، ألبانيا – 14:42 ساعةأنقرة، تركيا – 14:43 ساعةسراييفو، البوسنة والهرسك – 14:52 ساعةنور سلطان، كازاخستان – 15:33 ساعةنوك، غرينلاند – 17:26 ساعةريكيافيك، آيسلندا – 17:25 ساعةهلسنكي، فنلندا – 17:09 ساعةغلاسكو، أسكتلندا – 16:00 ساعةلندن، بريطانيا – 15:36 ساعةنور سلطان، كازاخستان – 15:33 ساعةزيورخ، سويسرا – 15:07 ساعةسراييفو، البوسنة والهرسك – 14:52 ساعةأنقرة، تركيا – 14:43 ساعةروما، إيطاليا – 14:42 ساعةأوتاوا، كندا – 14:39 ساعةمدريد، إسبانيا – 14:37 ساعةباريس، فرنسا – 14:33 ساعةبورتو مونت، تشيلي – 12:44 ساعةكرايست تشيرش، نيوزيلندا – 12:46 ساعةنيروبي، كينيا – 13:15 ساعةجاكرتا، إندونيسيا – 13:17 ساعةكمبالا، أوغندا – 13:17 ساعةكوالالمبور، ماليزيا – 13:18 ساعةماليه، جزر المالديف – 13:21 ساعةبندر سري بيغاوان، بروناي – 13:22 ساعةنجامينا، تشاد – 13:31 ساعةباماكو، مالي – 13:32 ساعةيشار إلى أن نهار اليوم الأول من رمضان سيسجل أقصر ساعات صيام الشهر الفضيل، على أن يطول النهار تدريجياً ليكون اليوم الأخير من رمضان أطول أيام الشهر الفضيل في 1445.