الأربعاء، 14 جمادى الثانية 1445 ، 27 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. المتزوجون الأكثر عددا.. 136 شخصا ينهون حياتهم بدولة خليجية

الجثامين الموتى جثة
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أكدت النيابة العامة الكويتية أن جرائم التخلص من الحياة والشروع فيه بلغت 136 قضية خلال العام الماضي.

وبحسب دراسة هي الأولى من نوعها، فإن 61.7% من مرتكبي هذه الجرائم ذكور، و 38.3 % من الإناث.اضافة اعلان

المتزوجون أكثر تخلصا لحياتهم في الكويت:


ونشرت صحيفة "القبس" الكويتية، أن المتزوجين هم الأعلى تخلصا للحياة بنسبة 50.6% ، مقابل نسبة 39.9 % من العزاب.

وأوضحت أن الإحصائية تمت بإشراف النائب العام سعد الصفران، حيث تقوم النيابة بعمل إحصائيات دقيقة لأول مرة وذلك للوقوف على أسباب الجرائم ومعالجتها وليس فقط الاكتفاء بالتحقيقات بها.

نسب التخلص من الحياة في الكويت:


وجاء المطلقون بنسبة 8.2% ، أما الأرامل فهم الأقل إنهاءً لحياتهم بنسبة 1.3%.

وحول ما يخص الجنسيات التي ارتكبت جرائم التخلص من الحياة والشروع فيه، فقد جاء المواطنون بنسبة 20% .

فيما احتلّ أبناء الجنسية النيبالية المرتبة الأولى بنسبة 8.8%، وجاءت أرقام التخلص من الحياة والشروع فيه بين أبناء الجالية البنغالية بالمرتبة الثانية بنسبة 5.9% .

 أما الجالية المصرية فقد احتلت المرتبة الثالثة ثم سريلانكا بنفس النسبة وهي 4.4%.

اقرأ أيضا

ما فضل صيام الأيام البيض؟ "الخثلان" يُجيب

"لكيلا تأسوا على ما فاتكم".. 3 طرق تخلصك من أن تكون أسيرا للماضي

طفل 6 سنوات يسافر بمفرده عبر رحلة طيران.. لكن ما حدث صادم

"الفوزان" يكشف حكم ما يفعله المتصوفة من ذكر الله مع التمايل والتصفيق (فيديو)

قرية جميع سكانها يعانون خرف الشيخوخة في هذه الدولة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

علم المملكة 9:49 م السبت، 16 ديسمبر 2023

عاجل.. هذا ما فعله شاب كويتي مع عامل حاول تنكيس علم المملكة (فيديو)

نواف الأحمد الصباح 1:08 م السبت، 16 ديسمبر 2023

الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير الكويت يتصدر ترند المملكة

فوائد الختان - طفل رضيع 8:06 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

رقم قياسي في عدد التوائم بدولة خليجية

اقرأ أيضا

مشاهدات مليونية وهمية
8:22 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

كيف تُصبح مليونيرًا.. مديونًا؟

الدكتور سعد الخثلان
7:59 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

"الخثلان" يكشف أعظم أسباب انشراح الصَّدر (فيديو)

العالم وتغير المناخ
6:14 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

العالم وتغير المناخ.. 5 أسباب تدعو للتفاؤل

منع النسيان وتقوية الذاكرة
4:03 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

حتى لا يتفاقم المرض.. 7 نصائح لمنع النسيان وتقوية الذاكرة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حوادث الطرق
7:42 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

تعرضت لحادث مروع نتج عنه كسر في الجمجمة.. تدخل فوري لإنقاذ حياة فتاة بالجوف

عدادات الكهرباء
7:34 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

بعد السداد.. متى يستحق المستهلك التعويض من شركة الكهرباء؟

WhatsApp Image 2023-12-27 at 6.11.12 PM
7:16 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

ولي العهد يزور مفتي المملكة للاطمئنان عليه

الجثامين الموتى جثة
7:06 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. المتزوجون الأكثر عددا.. 136 شخصا ينهون حياتهم بدولة خليجية

الدفاع المدني
6:22 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

تزامنًا مع هطول أمطار على معظم مناطق المملكة.. تحذير مهم من الدفاع المدني

الهيئة العامة للعقار
6:13 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

بدء تطبيق السجل العقاري في ثمانية أحياء جنوب وغرب الرياض