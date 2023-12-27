عاجل.. المتزوجون الأكثر عددا.. 136 شخصا ينهون حياتهم بدولة خليجية

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أكدت النيابة العامة الكويتية أن جرائم التخلص من الحياة والشروع فيه بلغت 136 قضية خلال العام الماضي.



وبحسب دراسة هي الأولى من نوعها، فإن 61.7% من مرتكبي هذه الجرائم ذكور، و 38.3 % من الإناث. اضافة اعلان





المتزوجون أكثر تخلصا لحياتهم في الكويت:



نسب التخلص من الحياة في الكويت:



ونشرت صحيفة "القبس" الكويتية، أن المتزوجين هم الأعلى تخلصا للحياة بنسبة 50.6% ، مقابل نسبة 39.9 % من العزاب.وأوضحت أن الإحصائية تمت بإشراف النائب العام سعد الصفران، حيث تقوم النيابة بعمل إحصائيات دقيقة لأول مرة وذلك للوقوف على أسباب الجرائم ومعالجتها وليس فقط الاكتفاء بالتحقيقات بها.وجاء المطلقون بنسبة 8.2% ، أما الأرامل فهم الأقل إنهاءً لحياتهم بنسبة 1.3%.وحول ما يخص الجنسيات التي ارتكبت جرائم التخلص من الحياة والشروع فيه، فقد جاء المواطنون بنسبة 20% .فيما احتلّ أبناء الجنسية النيبالية المرتبة الأولى بنسبة 8.8%، وجاءت أرقام التخلص من الحياة والشروع فيه بين أبناء الجالية البنغالية بالمرتبة الثانية بنسبة 5.9% .أما الجالية المصرية فقد احتلت المرتبة الثالثة ثم سريلانكا بنفس النسبة وهي 4.4%.